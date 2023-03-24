Her sene Ramazan ayında yapılan etkinlikleri geleneksel hale getiren Kütahya Belediyesi, Ramazan etkinliklerini bu yıl geçen yıl olduğu gibi Germiyan Sokak’ta gerçekleştirecek.

Ekinlikler için Germiyan Sokak’ta hazırlıklar tamamlandı. Yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrası, etkinlikler sadeleştirilmiş bir biçimde planlandı. Sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, yerel üreticilerin stantlarda yer alacakları etkinlikler için çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte Germiyan Sokak bir ay süre ile gerçekleşecek olan etkinliklere en iyi şekilde ev sahipliği yapacak.

Etkinliklerde, Kur’an-ı Kerim tilaveti, gölge oyunu etkinlikleri, Hacivat Karagöz, tiyatro, mini gösteriler, çocuklar için geleneksel yarışmalar, şiir etkinlikleri, Ramazan sohbetleri ve sürprizler yer alacak.

25 Mart Cumartesi akşamı 21.00’da Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayacak olan ilk programla birlikte 19 Nisan’a kadar devam edecek etkinlikler her akşam 21.45’te başlayacak.