Ataşehir Festival Park birbirinden renkli etkinliklerle yılbaşı eğlencesine sahne oluyor.

Ataşehir Belediyesi’nce Atatürk Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan Ataşehir Festival Park yeni yıl etkinlikleri ile rengârenk aktivitelere ve sürprizlerle dolu bir programa sahne oluyor. 14-30 Aralık tarihlerinde yılbaşı coşkusunu artırmaya yönelik hazırlanan festival; alışveriş stantlarından canlı müzik performanslarına, çocuklar için eğlenceli aktivitelerden neşeli sürprizlere kadar her yaştan ziyaretçiye hitap edecek şekilde planlandı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, tüm Ataşehirlileri bu eğlenceye davet ederek, “Yeni bir yaşam alanı olan AtaşehirFestival Parkımız, herkesin keyif alacağı etkinliklerle dolu. Yılbaşını Ataşehir’de hep birlikte ve coşkuyla kutlamak için tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yılbaşı ruhunu yansıtan renkli dekorasyonlar ve ışıklandırmalarla donatılan festival alanında, yeni yıl temalı sürpriz etkinlikler düzenlenecek. Sanatçılar ve gruplar tarafından gerçekleştirilecek olan canlı müzik performansları, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatarak, yeni yıl heyecanını katlayacak.

Ataşehir Festival Park’ta, aynı zamanda yeni yıl öncesi alışveriş yapmak isteyenler için de hediyelik stantlar bulunacak. Çocuklar için ise dans ve müzik gösterileri ile eğlenceli atölye çalışmaları düzenlenecek.

Eğlence dolu etkinlikleriyle herkesi yeni yıl kutlamasında bir araya getirecek festival, aralık ayı boyunca sürecek ve girişler ücretsiz olacak.