Müzisyen Onur Şener’in öldürülmesi hakkında konuşan Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası (Etkinlik-Sen) Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, “Gerekirse hepsinin sağlığını ve güvenliğini biz sağlamaya, onların yanında olmaya özen göstermeye hazırız. Çünkü sanat ve sanatçı bizim ekmeğimizin en önemli paydaşı, biz birlikte ekmek kazanıyoruz” dedi.

Müzisyen Onur Şener’in öldürülmesi hakkında konuşan Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası (Etkinlik-Sen) Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, “Gerekirse hepsinin sağlığını ve güvenliğini biz sağlamaya, onların yanında olmaya özen göstermeye hazırız. Çünkü sanat ve sanatçı bizim ekmeğimizin en önemli paydaşı, biz birlikte ekmek kazanıyoruz” dedi.

Ankara’da 3 kişinin istekte bulunduğu şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle öldürülen müzisyen Onur Şener ile ilgili Etkinlik-Sen, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), ATO Congresium’da toplantı düzenledi. Bu gibi durumlarda ileride nasıl tedbirler alınabileceğinin ele alındığı toplantıya Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç’ın yanı sıra MESAM ve MSG’den yetkililer katılımda bulundu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Etkinlik-Sen Genel Başkanı Özandaç, böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni etti. İlgili müzik kurumlarının yetkilileri olarak durum değerlendirmesi yaptıklarını ifade eden Özandaç, “Üzerinde konuştuğumuz başlıca önemli konu şu; bu suçu işleyen insanların gereken en ağır cezayla cezalandırılması ki bir daha böyle bir olay yaşanamasın istiyoruz. İkincisi mekanlarda nasıl tedbirler alabiliriz, tedbirleri nasıl arttırabiliriz. Müzisyenlerimizin, müzik icra eden kardeşlerimizin daha iyi şartlarda, daha güvenli ve sürdürülebilir ortamda nasıl iş yapmalarını sağlayacağımızı tartışıyoruz” dedi.

Sektör olarak çözüm önerileri ile kameraların karşısına çıkacaklarını söyleyen Özandaç, canlı müzik sektöründe çalışanların etkinlik ortamlarında güvenliklerinin sağlanması ve sosyal güvenliklerinin yerine getirilmesinin yapılması gereken en önemli şeyler olduğunu kaydetti. Yapılması gerekenleri gündemlerine alacaklarını dile getiren Özandaç, “Mekan içerisinde alacağımız tedbirler kulis hazırlığı mesela. Sonrasında çıkışta çıkan insanlarla birlikte hareket etmemesinin sağlanması gibi tedbirler. Bunlar da artık bizim gündemimizde olacak ve inşallah bu tedbirlerimizi sıralayacağız” diye konuştu.

“Gerekirse müzisyenlerin güvenliğini biz sağlarız”

Müzisyenlerin güvenliği için önlemlerin yetersiz olduğunu vurgulayan Özandaç, şunları aktardı:

“Biz işletme sahipleri olarak müzisyenlerimizin yanındayız. Gerekirse hepsinin sağlığını ve güvenliğini biz sağlamaya ve biz onların yanında olmaya özen göstermeye hazırız, ben bunu söylemek istiyorum. Çünkü sanat ve sanatçı bizim ekmeğimizin en önemli paydaşı. Biz birlikte ekmek kazanıyoruz, evimize birlikte ekmek götürüyoruz. Onların sağlığı ve güvenliği bizim için birinci vazifedir.”