Etkinlik sektörü temsilcileri, 21 Şubat haftasının "Etkinlik İşverenleri ve Emekçileri Haftası" olarak kutlanılmasını talep ediyor.

Etkinlik Sen Genel Başkan Ali Koray Özandaç, İstanbul İl Başkanı Mustafa Bozkurt ve sendika yöneticileri bir araya geldi. 21 Şubat haftasının "Etkinlik İşverenleri ve Emekçileri Haftası" olarak kutlanılmasını isteyen Etkinlik Sen Genel Başkan Ali Koray Özandaç, "Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası (Etkinlik-Sen) olarak sektör temsilcilerimizin diğer meslek türlerinde olduğu gibi belirli bir gün ve haftada hatırlanmasını ve bu özel günlerinin resmi olarak da kutlanmasını yönetim kurulumuz olarak talep etmekteyiz. Üyelerimiz arasında yapmış olduğumuz çalıştay ve istişarelerde, pandemi ile doğal afetler sebebiyle sıkıntılı günler geçiren, iş ve kazanç kaybı yaşayan hizmet emekçileri ve etkinlik sektörünün temsilcilerinin, hatırlandıklarını ve kendilerine değer verildiğinin farkına varacakları bir moral ve motivasyon desteğine ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Etkinlik sezonunun ülke genelinde mart ayı itibarıyla başlaması dolayısıyla, sezon öncesi şubat ayının son haftası 21 Şubattan İtibaren bir hafta boyunca tüm yurdumuzda çeşitli kültür sanat etkinlikleri, gezi ve ziyaretler, proje paylaşımları, sunum ve eğitimler ile haftayı geçirmek istiyoruz. Yaptığımız tetkiklere göre takvim belirli gün ve haftalar açısından da müsait görünmektedir" dedi.

"Çalışanlarımızın hatırlanması ve ödüllendirilmesini talep ediyoruz"

Etkinlik ve hizmet sektörü temsilcilerinin belirli gün ve haftalarda hatırlanması gerektiğinin altını çizen Özandaç, "Etkinlik ve hizmet sektöründe çalışan düğün salonları işletmecileri, prodüksiyon firmaları, menajerlik ajansları, organizasyon ve catering firmaları, restoran, cafe, lokanta ile otellerde çalışan işveren ve emekçiler topluluğu, ülke nüfusunda 20 milyon kişiyi etkiliyor. Kitlemizin belirli bir gün ve haftada anılıyor ve hatırlanıyor olması çok önemlidir. Yaklaşan seçim döneminde belirlenen gün ve haftamızın duyurulması ve bundan sonraki süreçte geleneksel olarak kutlanması kitlemiz açısından çok isabetli olacaktır. Halkımıza hizmet eden, devletinin ve halkının hem en güzel günlerinde hem de en kötü zamanında yanında olarak destekçisi olan işletme ve işverenlerimiz ile çalışanlarımızın hatırlanması ve ödüllendirilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.