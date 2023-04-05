Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında etkin ve verimli sulama konusunda, muhtarları bilgilendirdi.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında etkin ve verimli sulama konusunda bir toplantı düzenledi. Toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, İl Müdür Yardımcısı Hasan Taş, DSİ 53. Şube Müdürü Fatih Havan, Sulama Birliği Başkanı Ümit Göbel, Ziraat Odası Başkanı Selim Özer ve muhtarlar hazır bulundu. Toplantıda, özellikle kurak dönemlerde sulama alanlarında mevcut suyun planlanarak etkin kullanımı, çiftçilere ekim-dikim öncesi uyarılar yapılması, su sıkıntısı olan bölgelerde suya daha az ihtiyaç duyan ürünlerin yetiştirilmesi ve etkin sulama tekniklerinin kullanılması gibi konular ele alındı.

Toplantıda alınan kararlar arasında, Bolu Ovası’nı sulayan sistemin "Kapalı Sisteme" geçirilmesi, kapalı sisteme geçildiğinde daha fazla alanın sulanabileceği, il ve ilçelerde "Kapalı Sulama Sistemi" projelerinin hayata geçirilmesi, sulamaların gece yapılması, sulama takviminin hazırlanarak muhtarlıklara ve çiftçilere duyurulması, mevcut sulama sistemlerinin iyileştirilmesi, tadilat, bakım ve onarımlarının yapılması gibi konular yer aldı.