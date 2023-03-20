Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkili özgeçmiş hazırlama teknikleri başlıklı etkinlik, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Yasemin Olğaç Akar’ın yönetiminde gerçekleştirilen programda; Düzce Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, İş ve Meslek Danışmanı Gülhan Özgüngör, katılımcılara etkili özgeçmişin nasıl hazırlanacağı konusunda detaylı bilgiler aktardı.

Özgeçmişin tanımı ile sözlerine başlayan Gülhan Özgüngör, özgeçmişin içermesi gereken bölümlerin neler olduğuna ve etkili özgeçmiş yazmak için yapılması gerekenlere değinerek, hazırlanacak olan özgeçmiş türlerinden bahsetti.

Özgeçmişin, özellikle iş başvurularında kullanılan, işverene veya insan kaynakları departmanına adayın kim olduğunu tanıtan bir doküman olduğunu belirten Özgüngör, bu nedenle özenle hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı. İyi bir özgeçmişin ne çok uzun ne de çok kısa olmaması gerektiğini, eğer fotoğraf eklenecek ise, iş başvurusuna uygun bir fotoğraf olmasının önemli olduğunu ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerin doğru bir şekilde aktarılmasını sözlerine ekledi.

Özgeçmişte yer alan bölümlere dikkat çeken Özgüngör, özgeçmişte yer alan ön yazı/niyet mektubunun nasıl yazılması gerektiğini ön yazı örnekleriyle aktardı. Özgeçmiş bölümlerinin genel anlamda fotoğraf, kişisel ve iletişim bilgileri, eğitim durumu, başarı ve ödüller, iş deneyimi, sertifika ve belgeler ile referanslar ve ilgi alanlarından oluştuğunu söyleyen davetli konuşmacı, özgeçmiş hazırlarken en sık yapılan hataları örnekler üzerinden anlattı.

Son olarak, özgeçmiş türleri hakkında bilgiler paylaşan Gülhan Özgüngör, öğrencilerin İŞKUR’a nasıl kayıt olacaklarını ve bu kayıtların kendilerine nasıl fayda sağlayacağı konusuna değinerek, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.