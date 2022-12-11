Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya genelinde lodos etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkisini artıran lodos, Yenigün Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan binanın tentesini uçurdu. Yaklaşık 30 metre havalanan tente, arka bölümde bulunan evin bahçesine düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ve çalışmaların ardından bina sahipleri bahçeye düşen tenteyi kaldırdı.

Sakarya’da şiddetini zaman zaman artıran lodos, bir binanın tentesini uçurdu.

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