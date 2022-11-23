Etimesgut Belediyesi tarafından Kırgızistan’ın Narın iline inşa edilen Atatürk Kreş Anaokulu ve Gündüz Bakım Evi’nde Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi.

Etimesgut Belediyesi tarafından Kırgızistan’ın Narın iline inşa edilen Atatürk Kreş Anaokulu ve Gündüz Bakım Evi’nde Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi.

Etimesgut Belediyesi’nin Kırgızistan’ın Narın iline inşa ettiği ve bu yıl eğitime başlayan Atatürk Kreş Anaokulu ve Gündüz Bakım Evi’nde Öğretmenler Günü etkinliği yapıldı. Öğrenciler tarafından boyamalar yapılıp Türkçe sayılar sayıldı. Daha sonra okulun Atatürk köşesi önünde marşlar şarkılar söyleyen çocuklar, Türkiye’ye kardeşlik mesajları gönderdi. Öğrenci velileri, kreşin yapılmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek Türkiye’ye Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e teşekkür ettiler.

Okul Müdürü Zhunushbaeva Tinatin, bu yıl eğitim öğretime başlayan okulda Türkçe de öğretildiğini belirterek, okulun Narın’daki okul öncesi eğitim konusunda önemli bir eksikliği giderdiğini söyledi. Tinatin, “24 Kasım, Türkiye’de Öğretmenler Günü, kardeşlerimizin bu güzel gününü kutluyoruz” dedi.

“Atatürk gibi idealist balalar yetişsin diye Tanrı Dağları’na Atatürk’ün adını yazdık”

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, okulun 23 Temmuz tarihinde hizmete açıldığını belirterek, “Meclis üyelerimizle okulumuzun açılışını gerçekleştirdik. Bu yıl da eğitim hayatına başlayan okulumuzdan gelen görüntüler yüreklerimizi ısıttı. Açılışta Kırgızistanlı bir anne ‘Atatürk’ün adını taşıyan bu kreş ve anaokulu sizin lideriniz, kurucunuz Atatürk gibi idealist, vatansever Kırgız balalar yetişecektir’ demişti. Bu sözler halen kulaklarımızda. Atatürk gibi idealist balalar yetişsin diye ülkemizden 5 bin kilometre uzağa Ortaasya’nın zirvesine, Tanrı Dağları’na Atatürk’ün adını yazdık. Başöğretmen Atatürk ve O’nun gibi idealist, vatan, millet, bayrak sevgisiyle dolu nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu olsun” diye konuştu.

250 çocuğun eğitim aldığı 2 katlı kreşte çocuklar için eğitim alanları, oyun alanları, yemekhane ve uyuma salonları hizmet veriyor. Bunların yanı sıra geniş bir bahçeye sahip olan okulda oyun parkı da yer aldı.