Etil alkol ve metanol üreticisi ve ithalatçısı firmaların yurt içinde depo açmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesine dayanılarak hazırlanan tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre etil alkol üretim tesisi dışında, ara depolama yapmak isteyen etil alkol üretim ve dağıtım yetkisini haiz firmalar ile gümrük işlemleri tamamlanıp millileşmiş etil alkol ve metanolün kullanıcı firmalara tesliminden önce ara depolama yapmak isteyen dağıtım yetkisini haiz ithalatçı firmaların, etil alkol veya metanol deposu açmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

Depo açmak için de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izninin gerekeceği kaydedildi.

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