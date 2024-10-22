Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Kültür Sanat ve Göç Etkinlikleri Merkezi Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl 16.sı düzenlenen festivalde; Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro’ yeni sezon oyunu olan ‘Kadınlar Konuşursa’ adlı oyunu ile Ankaralı tiyatro severlerle buluştu.

Birgül Yeşiloğlu Güler’in hem yazıp hem de yönetmenliğini gerçekleştirdiği oyunda; Büşra Karadan-Elif Nur Akkan ve Duysu Özaydın rol alıyor. ‘Kadınlar Konuşursa’ adlı tiyatro oyunun konusu, ‘Maalesef gerçek hayat hikayelerinden alınmıştır’ ‘Kimsesizler Mezarlığı’nda gassal olarak çalışan Kader’in yaşamı zorluklarla geçmiştir. Ama her şeye rağmen hayata tutunmuş ve çok zorlanarak yaptığı bu iş onun yalnızlığına çare olmuştur. Gelen kimsesiz cenazelerin hikayelerini araştırarak bir anlamda kadınları konuşturur. Bir dönemin ünlü sinema yıldızı Gönül Bayhan’dan, pavyonlara düşen ve yavrusunu kaybeden Çiğdem’e, Gazze’de bir duvar dibinde oğlunun ve kocasının vurulmasını izleyen Farran’ın hikayesine kadar gerçek kadınların mücadelesi anlatılır’.

‘Sui Generis Tiyatro’nun yeni sezon oyunu ‘Kadınlar Konuşursa’ adlı oyun, Ankaralılar dan tam not aldı. İzleyenlerin nefeslerini tutarak izlediği oyun, kadına karşı şiddetle mücadele ettiğimiz şu günlerde farkındalık oluşturdu. Çankaya Belediyesi Yaşar Kültür Merkezi’nde oynanan oyunun sonunda ‘Sui Generis Tiyatro’ Grup Koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, festival komitesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Akçar, Eskişehir’in en önemli değerlerinden Yunus Emre’nin camdan heykelini, festival komitesine takdim etti. ‘Sui Generis Tiyatro’, daha sahneden inmeden önümüzdeki yıl yapılacak olan ‘17. Ethos Uluslararası Tiyatro’ festivaline davet edildi.