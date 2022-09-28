Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin katkılarıyla gerçekleştirilen, Mersinli hat sanatçısı ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan’ın ‘Kaligrafinin Resme Dönüş Senfonisi Sergisi’ sanatseverlerden büyük ilgi görüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin katkılarıyla gerçekleştirilen, Mersinli hat sanatçısı ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan’ın ‘Kaligrafinin Resme Dönüş Senfonisi Sergisi’ sanatseverlerden büyük ilgi görüyor.

Mersin Kültür Merkezi Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Galerisinde 30 Eylül’e kadar devam edecek olan sergiyi, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de açılışına katıldığı sergide, sanatın içinde eğitim gören 120 öğrenci, her tabloyu ilgi ve beğeni ile inceledi.

“İlgisi olan, merak eden herkesi sergiye bekliyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde görev yapan Nevin Şahingöklü, “Ethem Çalışkan’ın ‘Kaligrafinin Resme Dönüş Senfonisi’ sergisi, 30 Eylül’e kadar Mersin Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergileniyor. Ethem Beyin birbirinden güzel eserleri sanatseverlerin, öğrencilerin, vatandaşların büyük ilgisini görüyor. İlgisi olan, merak eden herkesi sergiye bekliyoruz” dedi.

“Sergiyi gezerken kaligrafinin resme dönüşünü gördük”

Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Şahin Karaduma, “Bu sene sınav yoğunluklu çalışıyoruz. Bugün Ethem Çalışkan’ın sergisine geldik. Sergiyi gezerken, kaligrafinin resme dönüşünü gördük ve tüm çalışmalarına baktığımda, hepsi çok hoşuma gitti. Kaligrafi yazı sanatıdır. Üstat burada yazı sanatını resme dönüştürüyor. Bunların tuvale renklerle birlikte aktarılması çok hoşuma gitti. Hepimiz sergiyi gezerken bayağı bir zevk aldık” diye konuştu.

“Ethem Çalışkan’ın yaptığı tüm tablolara hayranım”

10. Sınıf öğrencisi İrem Sungur, “Ethem Çalışkan’ın sergisi çok hoşuma gitti. Hani anlatılmaz yaşanır derler ya, aynen o şekilde. Çok hoşuma gitti. Fonetik sanat ve plastik sanatları kullanarak oluşturulan tabloları severim ve Ethem Çalışkan’ın yaptığı tüm tablolara hayranım” ifadelerini kullandı.