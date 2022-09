Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, ‘Kaligrafinin Resme Dönüş Senfonisi Etem Çalışkan Sergisi’nin açılışına katıldı.

Başkan Seçer, Mersin Kültür Merkezi Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Galerisi’nde gerçekleşen sergi açılışındaki konuşmasında, “Böyle bir üstadın ardından konuşmak kolay değil. Onların seviyesine erişmemiz, onlar gibi düşünmemiz, onlar gibi yaşamamız çok mümkün olmasa gerek. Ben onun için sanata, sanatçıya gerçekten samimi olarak, yürekten değer veriyorum. Çalışmalarımda, uygulamalarımda da söylüyorum; sanatçıları çok takdir ediyorum” dedi.

Seçer, Etem Çalışkan’ın hat sanatının gelmiş geçmiş en değerli üstadı olduğunu belirterek, “Etem abi bizim onurumuz, gururumuz, hemşehrimiz. Topraklarımızdan böyle değerlerimizin çıkması, bizim için gurur vesilesi. Biz kendisini sayıyoruz, seviyoruz. Çünkü kendisi bir tarih. Kendisi söyledi; sanatçı, aslında insan, yani kamil insan. O, çekiçle örs arasında dövülen demirden ortaya çıkan kamil insan. Onun için böyle insanlar kolay yetişmiyor. On yıllarınızı, yüz yıllarınızı veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.



“Mersin’e değer katanları öne çıkartmak için çaba harcıyoruz””

Çalışkan gibi değerlerin öne çıkması için çaba sarf ettiklerini kaydeden Seçer, “Bugün kendisi için yaptığımız, gerçekten olması gerekendir. Çalışkan gibi Mersin'in değerlerini, öne çıkartmak için gayret sarf ediyoruz. Bizim gayemiz de aslında; hizmet ettiğimiz vatandaşları, insanları mutlu etmek. Geçtiğimiz yıllar içerisinde biz bu çalışmaları başlattık. Mersin'e değer katan isimleri anma adına bazı etkinlikler yapıyoruz. Bir tanesi Şinasi Develi Kent Ödülü. Yakın tarihte toprağa verdiğimiz çok değerli bir insan, gerçekten bir melek Lina Nasif'i anmak için Dinler Buluşması tertip ettik. Yine öykü yarışmaları ya da öykü ödülleriyle İlyas Halil’i anıyoruz. Fotoğraf sanatını gündeme getirmek için İlyas Yılgör’ü anıyoruz” diye konuştu.



Etem Çalışkan ile bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu da ifade eden Başkan Seçer, şöyle devam etti; "Bugün burada olmak güzel. Etem Çalışkan ile olmak bin güzel. Çok güzel çalışmalarını hep beraber izleyeceğiz. Biliyorsunuz Taş Binayı çok kısa süre içerisinde boşaltacak, restorasyonunu başlatacak ve güzel bir Şehir Müzesi haline getireceğiz. Oraya değişik fonksiyonlar yükleyeceğiz. O fonksiyonlar içerisinde Etem Çalışkan'ın da tablolarına yer vermek istiyoruz. İşte buradan edineceğimiz tabloları, belki bundan 50 yıl sonraki kuşaklar da gelip görecek, bizleri ve Etem abiyi anacak. Bunlar çok güzel şeyler. İnşallah sanata, sanatçıya ve kültüre yönelik çok daha güzel katkılarımız olacak.”



“Mersin’de başladım, Mersin’de noktaladım”

Hat ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan, içinde bulundukları Kültür Merkezi binasının kendisi için öneminden söz ederek konuşmasına başladı ve hem okul hem de sanat hayatına ilişkin anılarını paylaştı. “Bu içinde bulunduğumuz binada kültürü, sanatı öğrendim” diye konuşmasına devam eden Çalışkan, “Sanata, şu içinde bulunduğumuz mekanda başladık ve bugün 95 yaşına geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın gösterdiği sıcak ilgi ve destek beni tekrar buraya getirdi. Daha doğrusu ben çok istedim buraya gelmeyi. Sanatın çilesi vardır, kültürün çilesi vardır. Her sanatçı, her kültür adamı çile çeker. Çekmiştir de. Bir tablomda parmağımla yazdım yazıyı. 'Son nokta' diye. '95 son nokta' diye. Mersin'de başladım, Mersin'de noktaladım" dedi.