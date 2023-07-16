Elazığ’da bir vatandaşın penceresinde fark ettiği etçil sarıkız örümceği paniğe neden oldu.

Karteldere köyünde bir vatandaş, penceresinin sinekliğindeki etçil sarıkız örümceğini görüntüledi. Eve girmeye çalışan örümcek, paniğe neden oldu. Vatandaş örümceği pencereden uzaklaştırdı.

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen sarıkız örümceği, et yiyen örümcek olarak biliniyor. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplıyor. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.