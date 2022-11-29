Van’da geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Etçi Sinan Usta, aralık ayı sonuna kadar öğretmenlere yüzde 30 indirim yapılacağı belirtildi.

Van’da geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Etçi Sinan Usta, aralık ayı sonuna kadar öğretmenlere yüzde 30 indirim yapılacağı belirtildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açılışı yapılan Etçi Sinan Usta Restoran, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle 31 Aralık tarihine kadar tüm öğretmenlere yüzde 30 indirim yapılacağını belirtti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan işletme sahibi Sinan Ateş, “Van-Şişli Öğretmenevi bünyesindeki restorandı ihale ile kiralayarak hem öğretmenlerimizin daha rahat edeceği bir ortam haline dönüştürdük hem de yöre halkının aileleriyle birlikte gelip iyi vakit geçirebilecekleri bir yer haline getirdik” dedi.

Nezih bir öğretmenevi restoranını Van ve bölge halkının hizmetine sunduklarını belirten Ateş, “Müşteri memnuniyeti temel prensibimiz olup, kaliteli bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Samimiyet ve güleryüz personelime her zamanki öğüdümdür. Burada kaliteyi ucuza sunacağız” ifadelerini kullandı.

300 kişilik kapalı alana sahip işletmede ileriki süreçte bir istasyon durağı yapmayı düşündüklerini belirten Ateş, “İnsanların daha rahat oturabileceği, telefonları şarj edebilecek, wifi yeri, havaalanı konseptinde bir yer açmayı düşünüyoruz. Burada ücretsiz halka hizmet verilecek. İnsanlar gelip rahatça uçağını bekleyebilir, zaman geçirebilecektir” diye konuştu.

Etçi Sinan Usta’nın Türkiye’de bir marka haline geldiğini vurgulayan Ateş, “Ben küçükken babam hep ‘oku’ derdi. Ben de hep ticaret yapmayı istiyordum. Bu şekilde üniversiteyi bitirdikten sonra hem babamın istediğini yaptım hem de kendi isteğimi yerine getirdim. İlk olarak ‘Pidecim Sinan Usta’ olarak tanındım. Şu anda 5 tane ‘Pidecim Sinan Usta’ var. Şimdi de ‘Etçi Sinan Usta’ olarak ikinci şubemi açtım. Burası kentin adeta kalbi. Ben de daha önce sosyal medyada hep ‘şehrin kalbine taht kurmaya geliyorum’ diyordum. Gerçek anlamda şehrin kalbine taht kurdum da. İnşallah herkes beğenir. Burası tüm Van halkınındır. Ayrıca bu akşam canlı müziğimiz saat 18.30’da başlıyor. Ben bu çerçevede hem halkımızı hem de öğretmenlerimizi restoranımıza bekliyorum. Misafirlerimizin rezervasyon için 0432 210 09 65 numaralı telefonu aramaları yeterlidir” sözlerine yer verdi.