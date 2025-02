Et Üreticileri Birliği (ETBİR), son günlerde kamuoyunda kırmızı et fiyatlarında artış olacağına dair çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayı öncesinde et piyasasına yönelik gerçekleştirilen değerlendirmelerin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı önlemler ile mevcut talebin dengeli bir şekilde karşılanacağı düşüncesinde olduklarını ifade eden ETBİR, Ramazan ayında kırmız et fiyatlarında artış beklenmediğini kaydetti.

Ramazan aylarında et tüketiminde artış yaşandığı bilinse de sektörün bu sürece hazırlıklı olup, piyasalarda fiyat dalgalanması yaşanmaması adına gerekli tedbirleri aldığı ifade edilen açıklamada, "Üreticiler, tüketicilere kaliteli ve güvenilir ürün sunma konusunda kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca, Et ve Süt Kurumu, Ramazan ayı öncesinde kırmızı et fiyatlarının dengelenmesi için gerekli tedbirleri alarak, vatandaşların uygun fiyatlarla ete ulaşabilmesi adına çalışmalarını sürdürmektedir. ETBİR olarak, kamuoyunun sağlıklı bilgilere ulaşmasını önemsiyor ve kırmızı et fiyatlarında Ramazan ayı süresince herhangi bir artış beklentisi olmadığını bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.