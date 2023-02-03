Erzurum Ticaret Borsası öncülüğünde yürütülen, Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesine ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Erzurum Ticaret Borsası öncülüğünde yürütülen, Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesine ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi toplantısında, 2018 yılından 2023 yılına kadar geçen süre zarfından Erzurum Ticaret Borsası tarafından yürütülen Soğuk Zincir Süt Kurulumu 1.2.3 ve 4 Etap çalışmalarına ilişkin Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral tarafından bilgi verildi.

Basın toplantısında konuşan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesinin Bölgenin en prestijli projesi olduğu vurgulayarak, yapılan çalışmalar neticesinde kurulduğu günden bugüne kadar 12 ilçede faaliyetlerini sürdüren proje ile 749 Mahallede, yaklaşık 1000’e yakın üretici ile ve 10 ilçede bulunan Süt Toplama merkezleri ile çalışmalarına son sürat devam edildiğini söyledi.

Başkan Oral, Soğuk Zincir Süt Kurulum Projesinin İlimiz ve Ülkemiz ekonomisine sağladığı katma değeriyle de adından söz ettirdiğini vurgulayarak şuan itibariyle 8 şoför, bir muhasebeci, iki gıda mühendisi ve bir koordinatör olmak üzere 12 istihdam sağladıklarını anlattı.

Erzurum Ticaret Borsasının proje kapsamında bugüne kadar 11.159.069.59 litre süt topladığını ve bu sütler karşılığında üreticilere 46.794.291,92 ? ödeme yapıldığının da altını çizen Başkan Hakan Oral, bu çalışmalar neticesinde Erzurum ekonomisine 2.869.414,29 TL olmak üzere SGK primleri ve vergiler ile birlikte ise 2.015.934,14 TL ülke ekonomisine katkıda bulunulduğunu söyledi.

Başkan Oral ayrıca Soğuk zincir Süt Kurulum Projesi ile birlikte Sütün Güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaştırıldığını ve köylerden şehirlere olan göçünde önüne geçildiğini söyledi.

Başkan Oral: Ulusal Süt Konseyi ( USK) Fiyat Belirleyene Kadar Sütün Fiyatı 10,25 TL Oldu.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, bugün düzenlediği basın toplantısında bir müjdeyi de süt üreticilerine verdi.

Başkan Oral yaptığı açıklamada zor şartlar altında üretim yapan tüm üreticimizin her zaman yanında ve destekçisiyiz. Bu nedenle her geçen gün artan maliyetlerden dolayı üreticilerin mağduriyet yaşadığını belirterek, Ulusal Süt Konseyinin yeni bir fiyat belirleyeceği zamana kadar, İlimizde faaliyet gösteren hem üretici hem de süt sanayicileri ile birlikte yaptığımız istişareler sonucunda ilimizde çiğ süt fiyatını 10.25 TL olarak belirledik, İlimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Başkan Oral: Taklit ve Tahşiş Ürünler ile Hep Birlikte Mücadele Etmeliyiz..

Başkan Oral, insan sağlığının her şeyin üstünde olduğunu vurgulayarak, insanların hayatını, sağlığını hiçe sayarak, taklit ve tağşiş ürün satan firmaların daha ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Başkan Oral ayrıca taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin titiz ve duyarlı çalışmaların yapılmasının artık zaruri hale geldiğini belirterek, gıda fiyatları ile tarım ürünlerinde maliyetler arttıkça taklit tağşiş, gıda hileleri ile sahtekarlığında artış söz konusu. İnsanların alım güçleri düşüyor ve gıda ürünlerinin maliyetleri giderek artıyor, hayat pahalılaşıyor. Bu pahalılığın yanında gıda sahtecileri de boş durmayıp bir şekilde onlar da rekabet ortamında haksız rekabet sağlamak için halkın sağlığını, gıda güvenliğini ve can güvenliğini tehlikeye atmaktan maalesef geri durmuyorlar" ifadelerini kullandı. Başkan Oral, taklit ve tağşiş ürünlerde yapılan hile sahtekarlığın önüne geçmek için yapılan denetimlerinde artırılmasını ve bu konuda ilgili kurumlar başta olmak üzere herkesin duyarlı olmasını istedi.

Öte yandan bugün gerçekleştirilen toplantıya Erzurum Ticaret Borsası Meclis Üyeleri Ali Laç, Salih Cızmali ile 4. Meslek Komitesi Üyesi Ferit Yıldız’da katılım sağladı.