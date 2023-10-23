Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yönetim kurulu üyeleri ve akademisyenler ile birlikte Amasya’da mor patates hasadına katıldı.

Tarımsal üretimde değişim projeleri kapsamında Erzurum’a iklim şartlarına uygun katma değeri yüksek ürün kazandırabilme mücadelesi veren ETB Başkanı Hakan Oral ve ETB heyeti, hasat edilen ürünleri yerinde inceleme fırsatı bularak fizibilite çalışması yaptı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu üyeleri, Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri, Kadın Kooperatifi Yöneticileri ve Atatürk Üniversitesi akademisyenleri, Amasya’da mor patates hasadına katılarak uzmanlardan bilgi alıp fizibilite çalışması yaptı. Geçtiğimiz ay Erzurum’da mor patates üretimi gerçekleştirilmesi planlanan sahaları gezen Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu, ETB Başkan Hakan Oral’ı Amasya’ya davet ederek hasat döneminde ürünleri toprakta görmesini istemişti. Dünyanın sayılı üniversitelerinden Cambridge’yi bitirdikten sonra kariyerini bırakıp Anadolu’da mor patates üretimine ağırlık veren Kuşçu’nun Amasya’da yaptığı çalışmaları yerinde gören Erzurum Ticaret Borsası ekibi, üretilen ürünleri inceleme fırsatı buldu.

"Erzurum’da toprakla buluşmasını istiyoruz"

Üretim sahasında incelemeler yapan ETB Başkan Hakan Oral, çiftçilerle birlikte katma değeri yüksek olan mor patatesin hasadına katıldı. Mor patatesin üretim ve bakım koşullarını yerinde gören Başkan Oral “Ekibimizle birlikte tarımsal üretimde değişim projelerine ağırlık veriyoruz. Bu manada şehrimizde de katma değeri yüksek ürünleri görmek istiyoruz. Üreticimize daha fazla kazandıracak bu tür ürünleri, bizim çiftçimiz ve kadın kooperatiflerimizin de üretmesini istiyoruz. Bunun için herkes elini taşın altına koymalı. Sağlık açısından da çok önemli faydaları bulunan, boya ve kozmetikte kullanılan mor patatesin üretimi konusunda saha çalışması yapmak için akademisyenlerimiz ve kadın kooperatif yöneticilerimiz ile Amasya’dayız. Önümüzdeki ekim döneminde Erzurum’da bu ürünün tohumlarının toprakla buluşmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kral ve kraliçelerinin yiyeceği "

Besin değeri yüksek şifa deposu mor patatesin dünya pazarında alıcılarının bulunduğunu belirten Eskişehir Kadın Eli Koop. Başkanı Hayriye Kuşçu ise, “Amerika ve Avrupa’da çok ciddi tüketicisi var. Biz mor patatesin ülkemizde üretimini yaparak ihracatı için çalışmalıyız” dedi.

Mor patatesin İnka medeniyetinde kral ve kraliçelerinin yiyeceği olarak bilindiğini hatırlatan Kuşçu, ‘Erzurum’da üretim sahalarını gezdik ve çok verimli olduğunu gördük. Katma değeri yüksek olan bu ürünün bütün kadın çiftçilerimize faydalı olması için ön ayak olduk. Ticaret Borsası Başkanımız Hakan Oral, Erzurum’da üreticinin daha kazançlı, katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi için sürekli projeler geliştiriyor. Bu anlamda yolumuz kesişti. Başkanımızı mor patates tarlalarını yerinde görmeleri için, çıkan ürünleri yakından tanımaları için buraya davet ettik. Kendileri Erzurum’a katma değeri yüksek bir ürün kazandırabilmek için hemen geldiler. Üretilen mor patatesleri beraber hasat edip, akademisyen ve Kadın Kooperatifinden arkadaşlarla beraber incelemesini yaptılar. İnşallah bu ürünün Erzurum’a kazandırılmasında bizim de katkımız olur” diye konuştu.