Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral saha ziyaretleri kapsamında Tortum İlçesinde bir dizi temaslarda bulundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Kaymakamlık ve Belediyeyi ziyaret eden Başkan Oral, ilçenin potansiyeline göre hazırlanan projeleri anlattı. İlçe halkının Ticaret Borsası’nın makam aracı Togg’a ilgisi yoğun oldu.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, beraberinde Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Üyeleri Aykut Koç, Orhan Tohumcu, Meclis Üyesi Şerafettin Uzun ve Proje Koordinatörü Ahmet Topaloğlu ile birlikte Tortum ilçesinde temaslarda bulundu. Tortum Kaymakamı Fatih Bayram’ı makamında ziyaret eden Başkan Hakan Oral, Ticaret Borsası’nın çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından Tortum Belediyesine geçen Başkan Oral ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Muammer Yiğiter’in konuğu oldular. İlçede seracılık faaliyetlerini geliştirmek için hazırlanan projeleri anlatan Başkan Oral, hayata geçirilmesi halinde yalnızca ilçenin değil tüm Erzurum’un sebze meyve ihtiyacını karşılayacak bir potansiyelin fizibilite çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Ardından belediyenin konferans salonunda Ticaret Borsası tarafından hazırlanan projelerin sunumu yapıldı. Proje Koordinatörü Ahmet Topaloğlu’nun gerçekleştirdiği sunumda Kaymakam, Belediye Başkanı ve üreticilere Tortum ilçesinde ‘Süte Değer Projesi’ Ar-Ge çalışmaları anlatıldı. Sunum sonrası yapılan görüşmelerde projelerin hayata geçirilmesi halinde yaylaların ulaşılabilir hale getirilmesi ile birçok doğa sporu için alan oluşacağı, üretilecek organik ürünler ile bölgenin ticari anlamda fayda sağlayabileceği ve ilçenin ekoturizmi ile kırsal kalkınmaya katkı sağlanacağı dile getirildi.

Üyelerin Sorunları Gündeme Geldi

Üyelerle yönetimin bir araya geldiği ilçe ziyaretinde heyet, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Tohumcu’nun misafiri oldu. Gerçekleştirilen ziyarette tüm üyelerin ve üreticilerin sorunlarını dinleyen Başkan Oral; ‘Üyelerimizin ve üreticimizin sıkıntılarına çözüm yolları aramak, sorunların çözümü için gereken desteği vermek bizim görevimiz. Biz ilçelerimizi, üreticilerimizi, üyelerimizi tek tek ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini dinleyip, gerekli projeleri ve çalışmaları hayata geçirerek her zaman üyelerimizin yanında olacağız, onların dertleriyle biz dertlenip çözüme kavuşturacağız.’ dedi. Görüşmelerde üyelerin ve üreticilerin sorunları ve talepleri dinlendi, sıkıntıların çözümü için üyelerle istişarelerde bulunuldu. Üyelerin problemlerinin çözüm yollarının konuşulduğu toplantı sonrasında üyelere katkıları için Teşekkür Belgesi takdim edildi. Daha sonra Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Muammer Yiğiter, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve beraberindeki heyet, ilçede hizmete giren iki işyerinin açılışını gerçekleştirdiler. Market açılışında Başkan Oral, ‘yıllardır süregelen geleneğimizi biz devam ettirelim’ diyerek kasaya ‘siftah’ parası bırakıp çalışanlara ve mağaza sahiplerine hayırlı kazançlar dileklerinde bulundu. Öte yandan Tortum ziyaretinde Ticaret Borsası’nın makam aracı yerli ve milli gururumuz Togg ilgi odağı oldu. Kaymakamlık binası önünde Togg ile buluşan 7’den 70’e ilçe halkı fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.