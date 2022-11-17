Sanatevi’nde özel bireylere yönelik olarak düzenlenen Etamin Atölyesinde öğrenciler büyük bir hevesle etamin işlemesini öğrenerek neşeli dakikalar geçirdiler. Etkinlik Özel Eğitim Eğitmeni Esin Özyetkin nezaretinde gerçekleştirilirken Bozüyük Belediyesi Sanatevi Ara Tatil Atölyeleri “Geleceğe Köprü İnşa ediyoruz” atölyesi ile sona erecek.

Belediye veznesi hafta sonu da hizmet verecek

Belediye veznesi hafta sonu da hizmet verecek

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