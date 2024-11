İflasını açıklayan Hacıince Şirketler Grubunun Konya’daki et entegre tesisleri ile besi, süt çiftliği ve yem fabrikası, Ettat Et Ürünleri A.Ş tarafından satın alındı

Türkiye’nin önde gelen et üretici firması Ettat Et Ürünleri A.Ş, bir süre önce konkordato kararının ardından iflasını açıklayan Hacıince Şirketler Grubu’nun Konya’daki "Hacıince Et Entegre Tesisleri" ile yine bu firmaya ait 2 bin 100 dönüm arazi üzerinde kurulu 30 bin büyükbaş ile 40 bin küçükbaş hayvan kapasitesine sahip besi, süt çiftliği ve yem fabrikasını satın aldı.

Banka ve piyasa borçlarının tamamı Ettat Et Ürünleri A.Ş tarafından ödenerek satın alınan Avrupa’nın en modern tesisinin, 01 Aralık 2024 itibariyle üretime başlayacağı bildirildi.