Maliyetlerdeki artış ve üretimdeki sıkıntılar et fiyatlarına yansıdı. Kırmızı ete yeni yılda 3 kere zam geldi. İki ay önce 90 liraya kasaplara gelen karkas etin fiyatı 130 liraya yükseldi. Son dönemde fiyat artışlarının önüne geçebilmek için ithal et gündeme geldi. Sektör temsilcileri kaliteli et geldiği takdirde fiyat artışlarının önüne geçilebileceğini ifade etti. Bahçelievler’de bulunan bir kasap dükkanında dana kuşbaşı 200 liraya, dana kıyma kilosu 180 lira, dana antrkot 250 lira, kuzu pirzola 350 liradan satılıyor.

‘’İki ay önce 90 liraya aldığımız karkas et şuan 130 lira’’

Etin fiyatlarında son 1 yıldır düzenli olarak fiyat artışı olduğunu ifade eden kasap Ümit Çatmabacak, ‘’Bu zamlar son dönemde her hafta olmaya başladı. Vatandaşlar bu zamların esnaftan kaynaklandığını düşünerek tepki gösteriyor. Haftada 3 kez et alımı yapıyoruz, her gelen et farklı fiyattan geliyor. İki ay önce 90 liraya aldığımız karkas et şuan 130 liraya ulaştı. Bu rakama gelen etten kemikler çıkarıldığında yüzde 30 fiyat artışı oluyor. Biz de kar payımızı koyduğumuzda etin kilosu 180 - 200 lira civarına çıkıyor. Et alan müşterilerimiz aldığı eti kilogram olarak düşürüyor’’ dedi.

“Böyle giderse fiyatlar artacak”

Aylık et satışlarının azaldığını ifade eden Çatmabacak, ‘’Aylık 2 ton et alımı yapıyorsak, şuan bu miktar 1 tona kadar düştü. Bu düşüş fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Şuan dana kuşbaşı 200 liraya, kıyma kilosu 180 lira, dana antrkot 250 lira, kuzu pirzola 350 liradan satıyoruz. Bu şekilde giderse bu fiyatlarda önümüzdeki günlerde artacaktır. Hayvancılığa önem verilmesini, bu duruma çözüm bulunmasını umuyoruz’’ diye konuştu.

“Kaliteli ürün ithal edilebilir”

İthal etlerle ilgili de konuşan Çatmabacak, ‘’Son dönemde ithal etler gündemde. Artan talebi karşılamak ve fiyat artışının önüne geçmek için ithal et getirilmesi konuşuluyor. Daha önce et ithalatı yapılmıştı ve etin kalitesiyle ilgili konular tartışılmıştı. Kaliteli ürün geldiği takdirde et fiyatlarındaki artışın duracağını söyleyebiliriz’’ ifadelerini kullandı.