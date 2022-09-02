Çanakkale’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Çanakkale’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğu illerinden yüklediği çok miktarda etle yola çıkan 25 ACH 189 plakalı tır, Mersin’de Serbest Bölge Gişeler uygulama noktasında durduruldu. Tırda arama yapan Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 77 kilo 200 gram esrar ele geçirdi. Olayda F.E., İ.K., M.C., Ö.P, ve A.K. gözaltına alındı.

Mersin’de et bulunan bir tırla esrar taşıyan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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