Amerika’daki self storage uygulaması artık Türkiye’de de yaygınlaşıyor. Daire gibi kiralanan odalar ile kullanılmayan eşyalar cüzi fiyatla depolanıyor. Depolardaki beş yıldızlı hizmet sayesinde istenilen süre boyunca eşyalar güvende tutuluyor. İstanbul’da 5 deposu olan şirket Bursa’da da yatırıma hazırlanıyor

Bir yıl içinde 5 büyük tesiste 48 bin metreküp alanda hizmet veren DipOda 7/24 fiziksel ve sistemsel güvenlik önlemleri, iklimlendirme üniteleri ve periyodik ilaçlama ile donatılmış, çevreci entegre tesisleriyle bireysel ve kurumsal müşterilerine verimli depolama alanları sunuyor.

İnter Lojistik çatısı altında teknolojiye dayalı çözümler ve yenilikçi depolama çözümleri sunan DipOda sektördeki yerini sağlamlaştırarak hızla büyümeye devam ediyor.

DipOda, 2024 yılındaki bu yeni yatırım ile İstanbul’daki yoğun ve karmaşık kentsel dönüşüm sürecini göz önünde bulundurarak, Türkiye genelinde depolama alanlarındaki büyük ihtiyacı karşılamayı amaçlıyor. Özellikle İstanbul’da beklenen büyük deprem ve artan hızlı nüfus artışı ile birlikte güvenilir ve kullanışlı depo alanları büyük bir öneme sahip. İnter Lojistik bu hamlesi ile birlikte İstanbul’daki lojistik ve depolama problemlerine kaliteli ve interaktif çözümler sunuyor. Şirket şimdi Bursa’da da yeni yatırıma hazırlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İnter Lojistik CEO’su Adem Uğuztemur, İstanbul’daki kentsel dönüşüm süreçlerinin hızla ilerlediğini ve bu dönemde depolama alanlarına yapılan yatırımların önemini vurguladı. "İstanbul’daki hızlı kentsel dönüşüm sürecinde depolama alanlarına yatırım yapılmalıydı, 2024 yılında hayata geçirdiğimiz DipOda projemiz, hem kurumsal hem de bireysel depolama ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor. İstanbul’a profesyonel depolama alanları sağlayarak, şehre hak ettiği kaliteli çözümlerle nefes aldıracağız. İstanbul’un ardından Bursa’da da yatırım yapıyoruz. Şimdiden franchise başvuruları almaya başladık. Gelecekte daha fazla lokasyonda hizmet vereceğiz. Şu anda Sancaktepe, Pendik, Kağıthane, Kocaeli Gebze’de bulunan hizmet ağımızı Türkiye geneline yaygınlaştıracağız. Bursa’nın hızla büyüyen ekonomisi ve yoğun göç almasıyla birlikte kentsel dönüşüm projeleriyle ortaya çıkan depolama ihtiyacına da cevap vereceğimizi düşünüyorum" dedi.

İnter Lojistik’in üreticiden tüketiciye kadar olan tüm lojistik hizmetlerinde sektörü bir adım daha ileriye taşıyacak çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Adem Uğuztemur, "2013’den bu yana hava, kara ve deniz yollarını kullanarak entegre taşımacılık çözümleri geliştiren İnter Lojistik, hem ulusal hem de uluslararası taşımacılık ihtiyaçlarına esnek çözümler sağlayarak, sektördeki tüm lojistik ihtiyaçlara verimli çözümler üretmektedir. İnter Lojistik; İthalat ve ihracat taşımalarına ek mobilya taşımacılığı, fabrika, işyeri, okul , proje taşımacılığı ve lowbed çözümleri gibi alanlarda son teknoloji yöntemlerini kullanarak yüksek verimlilik ve güvenlik sağlamaktadır. 40’a yakın ülkeye karayolu ile endüstriyel ve bireysel taşımacılık faaliyeti sunuyoruz" ifadelerini kullandı.