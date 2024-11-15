Eskişehir Mezunları ve Eskişehir’den Yetişenler Vakfı (ESVAK) Merkez Mütevelli Heyeti üyeleri Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ı makamın da ziyaret ederek plaket takdim ettiler.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette; Merkez Mütevelli Heyet Üyesi Sebahattin Sarı, “ESVAK’ın kuruluşunu gerçekleştiren kurucu kadroların 1980 yılından önce Anadolu Üniversitesinin temellerini oluşturan akademilerde okuyan bir avuç vatan, millet, bayrak sevdalıları atmıştır. ESVAK, Anadolu Üniversitesi’nden doğmuştur. 2023/2024 yılı eğitim öğretim döneminde Eskişehir’de üç üniversitede eğitim gören 35 öğrenciye karşılıksız burs verildi. 2024/2025 yılında da yeni dönemin başlamasıyla burs ödemeleri başladı. Hedefimiz, 50 öğrenciye çıkarılmasıdır. ESVAK; burs desteği vereceği öğrencilerin seçiminde, üniversiteler ile iş birliği yapma konusunda her üç üniversite ile de koordineli bir şekilde çalışmaya devam edecektir’’ dedi.

Rektör Şenocak, “Türk Milletinin en önemli özelliği yardımlaşmadır. Verilen burslar, ihtiyacı olan çocuklara bir nebze rahat nefes aldıracaktır’’ dedi.

ESVAK Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Başkut; yeni öğretim yılının hayırlı olması temennisiyle günün anısına, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’a ziyaret sonunda plaket takdim etti.

Ziyarete, Behçet Uyanık, Necmettin Başkut ve ESVAK üyesi Mustafa Aslan da katıldı.