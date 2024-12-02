Eskişehir Mezunları ve Eskişehir’den Yetişenler Vakfı (ESVAK) üyeleri, üniversite öğrencileri ile Ali Güven Uygulama Oteli konferans salonunda buluştu.

Program da ESVAK Genel Başkanı Sedat Kara, vakfın amaçları üzerinde yaptığı konuşmasında, "Şu an 40 üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Vakıf üyelerimiz; öğrencilerimiz arasında yardımlaşma dayanışma ve iletişimi artırmak istiyor. Öğrencilerimize burs vererek okul ihtiyaçlarına destek vermeyi amaçlıyoruz’’ dedi.

Eskişehir Mezunları ve Eskişehir’den Yetişenler Vakfı (ESVAK) Şube Başkanı Ozan Köroğlu ise programda yaptığı konuşmada; "Vakfımızın önceliği; Eskişehir’imize gelen okuyan öğrenciler olup, öğrencilerimize burs desteği vererek okul ihtiyaçlarına destek vermeyi amaçlamaktadır. Maddi desteğin yanında manevi destekte sağlayarak Eskişehir’de üniversite hocalarımızın başkanlığında sunumlar söyleşiler gerçekleştirmekteyiz. Üniversite hayatlarında akademik anlamda karşılaşabileceği sorunlara çözüm bulmak için çalışmaktayız. Ayrıca bir taraftan yeni burs öğrenciler bulup, bir taraftan da mezun ettiğimiz bursiyer öğrencilerimizi takip ederek onların arasında köprü vazifesi yapmaktayız. Bugünde burada vakfımızın kurucu heyetindeki abilerimizle yeni burs almaya başlayan öğrenci kardeşlerimizi buluşturduk’’ dedi.