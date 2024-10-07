Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilen TEKNOFEST’te büyük ilgi gördü.

ESTÜ öğrencileri tarafından geliştirilen ve ESTÜ standında sergilenen İnsansız Hava Araçları ve Hidrojen Yakıtlı Araç oldukça dikkat çekerken, ’Bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun’ sloganından hareketle birçok çocuğun ESTÜ proje ekiplerinin ulusal ve uluslararası yarışlarda derece alan uçaklarına dokunmasına imkan sağlandı. ESTÜ öğrencilerinden oluşan proje ekiplerinin ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği dereceler de gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

ESTÜ MAS 4.0 Grubu, TEKNOFEST şampiyonlar ligi çadırındaydı

TEKNOFEST 2024 çerçevesinde düzenlenen ’TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Doç. Dr. Emre Çimen danışmanlığında ’Bir Kampanya Uygulamasında Makine Öğrenmesi ile Öneri Sistemleri Uygulaması’ başlıklı projeleriyle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Türkiye 2’nciliği elde eden ESTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri; Alper Zurba, Mete Berk Güney ve Selim Yönel’den oluşan ESTÜ MAS 4.0 Grubu, TEKNOFEST şampiyonlar ligi çadırında projelerini sergiledi. Ziyaretçiler, ESTÜ MAS 4.0 Grubu’na büyük ilgi gösterdi.

Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan’dan TEKNOFEST alanına ziyaret

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, TEKNOFEST’te yer alan stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Özcan, bu ve bundan sonraki yıllarda da ESTÜ proje takımlarına ve öğrencilerine desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.