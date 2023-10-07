Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) üniversite ailesine yeni katılan öğrencilerin uyum süreçlerini desteklemek maksadıyla düzenlenen ESTÜ Oryantasyon Günleri’ne katılan öğrenciler, çeşitli aktivitelerle dolu şenlik heyecanını yaşadı.

ESTÜ’nün çeşitli birimlerinden yetkililer ve sektör temsilcilerinin öğrencilerle buluştuğu oryantasyon programının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Sayın Adnan Özcan, söyleşi çadırında ESTÜ ailesine yeni katılan öğrencilerle de bir araya geldi. Söyleşi çadırındaki program; ESTÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehabilitasyon Birimi, Uluslararası İlişkiler Birimi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kariyer Gelişimi ve Destek Birimi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve öğrenci temsilcisinin katılımlarıyla devam etti. 4-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Oryantasyon Günleri çerçevesinde kurulan tanıtım stantlarında, ESTÜ öğrenci kulüpleri, proje takımları ve sektör temsilcileri üniversitemize yeni katılan öğrencilerle bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Ayrıca öğrenciler sihirli labirent, pong, langırt gibi oyunlarla eğlenceli dakikalar geçirirken voleybol, badminton ve frizby oyunlarıyla heyecanlı spor karşılaşmaları yaşadı.

Şenlik tadında geçen ESTÜ Oryantasyon Günlerinde DJ performanslarının yanında, 4 Ekim akşamında Mehmet Erdem, 5 Ekim akşamında ise Mary Jane konserleri ile öğrenciler yeni akademik yıla müzik dolu keyifli bir başlangıç yaptılar.