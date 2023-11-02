Cumhuriyetin 100’üncü Yılı etkinlikleri çerçevesinde Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliği ile ’Afetlere Dirençli Toplumlar Farkındalık Çalışmaları’ çalıştayı gerçekleştirildi.

Etkinliğe, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Alper Çabuk, İl Afet Acil Durum Müdürü Recep Bayar ve ESTÜ mensupları katıldı. Çalıştay çerçevesinde Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan tarafından ’Afetlere Dirençli Toplumlar Farkındalık Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Ardından açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Özcan, iklim değişikliği, gıda güvenliği, kuraklık ve pandemi gibi tehlikeler karşısında kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kentler için özellikle disiplinler arası çalışmaların önem arz ettiğini belirtti.

Hızlı kentleşme ve endüstrileşmeyle beraber artan nüfus yoğunluğu, karşılaşılan afetlerle baş edebilme noktasında yenilikçi yaklaşımlara ihtiyacın çeşitlenerek arttığını da sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Özcan, “Çalıştay süresince üniversitemiz Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsünde ve Sismik İzolatör Test Merkezinde görev yapan bilim insanı akademik kadromuzla, büyük ölçekte yaşadığımız mekânları içerisine alan yerküre odaklı çalışmalar gerçekleştireceksiniz. Bu çerçevede, toplumların afet dirençliliği ve yerleşik düzende insanın afetlere karşı güven arayışına ilişkin değerlendirmeler yapma şansı bulacaksınız. Amacımız, yerel ve küresel ölçekte afetlere dirençli toplumlar oluşturmak adına sürdürdüğümüz bilimsel çalışmalarımızı sizlerle paylaşmaktır” dedi.

Afetlere dirençli toplumlar oluşturmak amacıyla yerküre dinamiklerinin ayrıntılı olarak değerlendirildiği etkinlik çerçevesinde Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Muammer Tün, afet sırası ve sonrası afet yönetimi, iletişim ve koordinasyon ve afet lojistiği konularında bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Onur Kaplan, Dr. Sunay Mutlu, Dr. Öğr. Üyesi Emrah Pekkan ve Doç. Dr. Gordana Kaplan tarafından yerleşik düzende insanın güven arayışı, binaların deprem performans analizleri, ESTÜNet sismik ağı, Eskişehir ili içerisinde izlenen obruk gelişimleri ve iklim değişikliği süreçlerinin izlenmesine yönelik uzaktan algılama verilerinin kullanımı konularında sunumlar yapıldı.

Öte yandan bir panel düzeninde gerçekleştirilen ’Yerküre Dinamikleri’ oturumu sonrası çalıştay katılımcıları Eskişehir Teknik Üniversitesi Sismik İzolatör Test Merkezine ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Merkez Müdürü Prof. Dr. Gökhan Özdemir tarafından merkezin tanıtımı yapıldı.