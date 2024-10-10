Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) yetkilileri öğrencilerle birlikte 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılım sağladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Özdemir, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Kocaekşi, ESTÜ’lü öğrencilerle birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği törende, YÖK 2024 Üstün Başarı Ödülleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi. Yükseköğretimin geleceğine dair önemli mesajların verildiği bu etkinlikte ESTÜ, yeni akademik yılın heyecanını paylaşan üniversiteler arasındaki yerini aldı.