Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve TCDD Genel Müdürlüğü arasında sektörel eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Güncel gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip ederek nitelikli ve modern mesleki eğitim vermek, donanımlı ve nitelikli mezunlar yetiştirmeye devam etmek maksadıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü ve Porsuk Meslek Yüksekokulu’nun faaliyet gösterdiği kampüs alanının ortak kullanımına dair protokolün süresi, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve TCCD Genel Müdürü Hasan Pezük’ün katıldığı imza töreni ile uzatıldı.

İlgili kampüs alanında; Porsuk Meslek Yüksekokulu ve Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde 3 bin 450 öğrenci eğitim-öğretim görüyorken, 114 akademik ve idari personel görev yapıyor. Özellikle raylı sistemler alanında; Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Programı, Raylı Sistemler Makina Teknolojisi Programı, Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Programı, Raylı Sistemler Makinistliği Programı, Raylı Sistemler İşletmeciliği programı yanı sıra birçok programda eğitime devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin 707 mezunu ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun insan gücü yetiştirerek, sektörel ve toplumsal gelişime katkı sağlıyor.

Protokol çerçevesinde; eğitim kampüsü ESTÜ tarafından yükseköğretim faaliyetlerinde kullanılmaya devam edecek, aynı zamanda TCDD ile yapılacak işbirlikleri ile bu kampüste ESTÜ, TCDD’ye eğitim faaliyetlerinde destek verecek. Sektöre yönelik mesleki eğitim programları, lisansüstü eğitim programları, bilimsel ve teknolojik ar-ge çalışmaları, yurt içi ve yurt dışında ortak proje işbirliklerinin yapılması gibi faaliyetlerle de iki kurum arasında işbirlikleri geliştirilecek.