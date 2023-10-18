Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Öğretim Üyeleri ile birlikte ilçede yapımı devam eden projelerde incelemelerde bulundu.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Alper Çabuk, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Tutal ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İdari Amiri İlkay Çakır ile birlikte ilçede İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapımı devam eden Cumhur Meydanı ve Şeyh Kuddusi (Alçengel) Cami Restorasyon projelerinde teknik incelemelerde bulundular. İlçenin çehresini değiştiren projelere imza atan İnönü Belediye Başkanlığı, Cumhur Meydanı projesiyle birlikte ilçeyi daha da modern görünümüne kavuşturarak meydanı ilçe turizmine kazandıracak.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçede yapımı devam eden Cumhur Meydanı ve Şeyh Kuddusi Cami Restorasyon projelerinde katkılarından dolayı Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerine teşekkür etti.