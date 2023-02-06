Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) tarafından deprem bölgesine yönelik olarak yardım seferberliği başlatıldı.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) tarafından deprem bölgesine yönelik olarak yardım seferberliği başlatıldı.

ESTP Başkanı Mustafa Güvenli tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada; şunlar kaydedildi: “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve yakın birçok şehirde tüm şiddetiyle hissedilen depremden dolayı üzüntümüz çok büyüktür. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Halen enkaz altında bulunan kardeşlerimizin en kısa zamanda kurtarılmalarını ümitle bekliyoruz

Kuşkusuz böylesi durumlarda büyük önem taşıyan adımlardan birisi de, organize olabilmek ve yaraları bir an önce sarmaya çalışabilmektir. Bu doğrultuda Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) olarak; AFAD ile işbirliği ve koordinesinde yardım toplama çalışmalarına başlanmıştır. ESTP bünyesindeki 9 yardım kuruluşunun katkılarıyla deprem bölgesine yardım malzemesi gönderilecek olup; bir diğer önemli husus da acil kana duyulan ihtiyaç olarak karşımıza çıkmıştır.

Vatandaşlarımızın deprem bölgesine gönderilmek üzere Kızılay’a kan bağışında bulunmaları en büyük beklentimiz ve çağrımızdır. Felaket bölgesine uzanacak her yardım elinin acımızı bir nebze de olsa hafifleteceği unutulmamalıdır.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun!”