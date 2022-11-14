Erzurum’da Şubat ayında SMA Tip 1 tanısı konulan Muhammet Eymen Kaya’nın tedavisi için hayır çarşısı düzenleyen Erzurum Sivil Toplum Platformu’na üye yardım kuruluşları, Başkan A. Mustafa Güvenli ile birlikte aileyi ziyaret etti ve minik Eymen için destek çağrısında bulundu.

Erzurum’da Şubat ayında SMA Tip 1 tanısı konulan Muhammet Eymen Kaya’nın tedavisi için hayır çarşısı düzenleyen Erzurum Sivil Toplum Platformu’na üye yardım kuruluşları, Başkan A. Mustafa Güvenli ile birlikte aileyi ziyaret etti ve minik Eymen için destek çağrısında bulundu.

Erzurum’da yaşayan Özlem-Risalettin Kaya çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan minik Muhammet Eymen Kaya’ya Şubat ayında SMA Tip 1 tanısı konulmuştu.

Tedavisi için 1.8 milyon dolar gereken Muhammet Eymen’e Erzurum’da düzenlenen farklı kampanyalara hayır çarşısı düzenleyerek katkı veren ESTP Başkanı Güvenli; bütün yardımların Valilik onayıyla yapıldığını, yardımların kesinlikle hiç kimsenin eline değmeden yardım hesabına aktarıldığını dile getirdi.

Yardımlar Valilik Kontrolünde

Aileyi ve minik Eymen’i ziyaret eden ESTP temsilcileri bebeğin solunum cihazı olmadan nefes alamadığını, durumunun her geçen gün daha kötüye gittiğini söylediler.

Erzurum dışında ki birçok ilde yardım kampanyalarının devam ettiği Eymen’in tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi için Erzurum’a büyük görev düştüğünü söyleyen Güvenli; iş adamlarını ve esnafı bu kampanyalara desteğe davet etti.

Baba Risalettin Kaya ESTP’ye teşekkür ederek; "Çocuğumuz Trakeostomi ameliyatı oldu. Çocuğumuz artık solunum cihazı olmadan nefes alamıyor. Bu çocukların kaybedecekleri zamanları yok. Lütfen Muhammet Eymenimizin sesini her tarafa duyuralım. Biz bunu istiyoruz. Çünkü duyan insanlarımız buna kayıtsız kalmayacak. Buna inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Yapılan yardımlarla ilgili bazı duyduklarımız bizi üzüyor. Şundan kesimlikle herkes emin olmalı; yardımlar ne bize ne de başkasının eline geçiyor. Doğrudan Valilik tarafından açılan hesaba aktarılıyor.

Bu arada Muhammet Eymenimiz için SMS ile de bağışlarımız var. Eymen yazıp 2506’ya gönderdiğinizde Muhammet Eymenimiz’e 25 TL değerinde bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Bu çocuklar gün geçtikçe nefes alamıyorlar.

Bunun için bizler çocuğumuzu kaybetmeden, bu çocuğumuzu tedaviye gönderebilmemiz için bizim herkese ihtiyacımız var.” dedi.