İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezi’nde Erzurum Şehir Tiyatrosu (EŞT) tarafından sahnelenen ‘15 Temmuz Diriliş’ adlı oyun izleyicilerden tam not aldı. Usta yönetmen Semih Yetimoğlu yönetimindeki Erzurum Şehir Tiyatrosu (EŞT) ‘15 Temmuz Diriliş’ adlı oyununu İbrahim Erkal Dadaş Kültür merkezinde sahneledi.

Sanat, kültür ve spor dostu Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in destekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer’in katkılarıyla hazırlanan oyun izleyiciden tam not aldı. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olayları konu edinen ve gerçek görüntülerin kullanıldığı oyunun yazarlığını Gülçin Mete ve Semih Yetimoğlu yaptı. Oyunun yönetmenliğini Semih Yetimoğlu, sanat yönetmenliğini Ercan Seval, sahne amirliğini Ahmet Ayık üstlendi. İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezinde sahnelenen ’15 Temmuz Diriliş adlı oyunda’ Gazeteci -Yazar Nedim Şener de 15 Temmuz hakkında bilgilendirme yaptı. Tecrübeli gazeteci Nedim Şener oyunu izlemek için geldiği Erzurum’da Beğenilerini ifade ederek teşekkür etti ve kitaplarını hediye etti.

Demokrasi zaferi ve birlik beraberlik vurgusu

Erzurum Şehir Tiyatrosu (EŞT) Sanat Yönetmeni ve usta tiyatrocu Semih Yetimoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve bunun karşısında kazanılan demokrasi zaferini etkili bir biçimde anlatmak, Milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek, demokrasi bilincini Vurgulamak adına sahneye çıktıklarını belirterek, “Bu güzel ülkemizin dini, sosyal ve siyasi gündemi ile ilgili farkındalıkları artırmak ve demokrasinin korunmasında kendi sorumluluğumuzun farkına varmak, Şehitlerimize ve 15 Temmuz şehitlerine karşı vefa duygularını, milli ve manevi duyguları güçlendirmek, Vatan ve millet sevgisinin önemini, İnsanımıza biz birlikte güçlüyüz mesajıyla oyunumuz final yapmaktadır. Toplumsal hafızayı canlı tutmak amacıyla, tiyatro sanatının anlatım imkanlarından yararlanarak “ 15 Temmuz Dünyanın demokrasi imtihanı” sloganıyla hafızalara girmek. Şehitlerimize vefa duygusunu güçlendirmek, vatan sevgisini aşılamak, bizi biz eden toplumsal değerlerimizin farkındalığını anlatmaktır amacımız” diye konuştu.