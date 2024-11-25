Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, Samsun’un son zamanlarda sağlık turizminde artış olduğuna dikkat çekerek, "Gerek muayene şartları ve özenli hasta takipleri sebebiyle ciddi bir şekilde son zamanlarda sağlık turizminde artış gözükmektedir. Bunları iyi bir şekilde değerlendirerek şehrimizi kalkındırmak adına çok değerli bir sektördür" dedi.

Özellikle yurt dışından Samsun’a tedavi olmak için gelmek isteyen hastalara çağrıda bulunan Opr. Dr. Emre Kıymık, Samsun’da güvenli bir sağlık hizmeti olduğunu belirtti. Opr. Dr. Emre Kıymık, "Samsun, gerek İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekse de diğer gerekli kuruluşlar tarafından denetlenen bir şehirdir. O yüzden özellikle yurt dışından gelen hastalarımız için burada güvenli bir ameliyat imkanı tanınmaktadır. Gerek muayene şartları ve özenli hasta takipleri sebebiyle ciddi bir şekilde son zamanlarda sağlık turizminde artış gözükmektedir. Bunları iyi bir şekilde değerlendirerek şehrimizi kalkındırmak adına çok değerli bir sektördür. Özellikle yurt dışından Samsun’a gelmek isteyen hastalarımıza seslenmek istiyorum. Hasta takiplerimizi bakanlık ile paylaşıyoruz. Bütün her şey kayıt altında oluyor. Belirli denetimlerden geçiyoruz. Hastalarımızı ameliyattan hemen kısa bir süre sonra ülkelerine hemen geri göndermiyoruz. Erken dönem takiplerinde durumundan tamamen emin olup hastalarımızı o şekilde uğurlamaya çalışıyoruz. İyi bir konaklama seçeneği sunmaya çalışıyoruz. Cerrahi işlem sonrasında hareket kısıtlaması olmayan hastaları için şehir içinde etkinlikler yaparak şehrimizi tanıtıyoruz. Türk kültürüne ait bir şeyler göstermeye gayret ediyoruz. Giderek hasta sayımızı yükselterek Samsun’u bu noktada daha yukarıya taşımak istiyoruz” diye konuştu.