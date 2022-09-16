Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Doktoru Ainura Sarybaeva, estetik operasyonlardan çekinen kişilerin son dönemde halk arasında ‘Gençlik Aşısı, PRP veya Paris Işıltısı’ olarak adlandırılan yöntemleri tercih ettiğini belirtti.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Doktoru Ainura Sarybaeva, estetik operasyonlardan çekinen kişilerin son dönemde halk arasında ‘Gençlik Aşısı, PRP veya Paris Işıltısı’ olarak adlandırılan yöntemleri tercih ettiğini belirtti.

Çağımızda sosyal medya kullanımı her geçen gün artarken, güzellik algısı da değişmeye devam ediyor. Sosyal medyada görülen fotoğraflarla birlikte kendi fiziki özelliğini beğenmeme, her geçen gün, estetik operasyonlarına talepleri de artırıyor. Birçok kişi ameliyat olmaktan korktuğu için estetik yaptırmazken kullanılan “Minimal invaziv” yöntemi, bu çekincelerin önüne geçiyor.

Küçük enjeksiyonlar ile minimum tahribatla yapılan işlemler, estetik operasyonlarının vazgeçilmezi olma yolunda ilerliyor. Ayrıca son dönemde halk arasında “Paris Işıltısı” olarak bilinen gençlik aşısı giderek daha popüler bir hale geliyor. Deri altına enjekte yöntemiyle yapılan aşı, kırışıklıkların kaybolmasında özellikle kadınların ilk tercihi oluyor. Küçük işlemlerle kullanılan yöntem hakkında konuşan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Doktoru Ainura Sarybaeva, 15-20 dakika süren işlemlerin çok daha kolay olduğunu ve olumlu sonuçlar alındığını belirtti.

“Ameliyattan çekinenler botoks, dolgu ve mezoterapi tercih ediyor”

Gerçekleştirilen botoks, dolgu ve mezoterapi işlemlerinin “minimal invaziv” olarak adlandırıldığını ve bu işlemlerle ameliyatsız şekilde estetik değişiklikler yapılabildiğine dikkat çeken Dr. Sarybaeva, “Plastik cerrahi deyince tabii ki de akla her zaman estetik konusu geliyor ve cerrahi kelimesinden dolayı ameliyat düşünülüyor. Ameliyat dışında ‘Minimal invaziv’ dediğimiz uygulamaları da plastik cerrahi bölümü uyguluyor. Botoks, dolgu, mezoterapi gibi bu işlemlerle ameliyatsız olarak daha genç görünmek mümkün” dedi.

“Bu günlerde PRP ve Paris Işıltısı yöntemine olan ilgi artıyor”

Mezoterapinin küçük cilt altı uygulamaları olduğuna değinen Dr. Sarybaeva, “Şu günlerde PRP yöntemi giderek daha çok talep görüyor. Halk arasında kendi kanımızdan alınan trombositlerle zenginleştirilmiş bir serum olarak tanımlanıyor. Genel olarak cildin iyileşmesinde, parlamasında, saç dökülmesinde ve saç köklerini güçlendirmek için kullanılıyor. Paris Işıltısı ya da Gençlik Aşısı adı verilen yöntem de mezoterapi yoluyla uygulanan bir işlemdir. Bunlar 15-20 dakikalık birkaç seans ile yapılıyor. Böylece yüzümüze gençleşme, ciltte sıkılaşma, parlaklık, kırışıklık azaltma, sarkıklıklarda hafif giderme amaçlarına ulaşabiliyoruz” diyerek yöntemin detaylarını anlattı.

“Vücuttan alınan kan ezilerek serum haline getiriliyor”

Son zamanların popüler tedavisi olan PRP yönteminin, vücuttan alınan kan ile elde edildiğini belirten Dr. Sarybaeva, “PRP dediğimiz işlem son zamanlarda daha çok ilgi görüyor. PRP mezoterapi ile uygulanan, cildimizi küçük kırışıklıklardan arındırmak, ışıltı vermek ve canlandırmak amacıyla yapılan bir işlemdir. Bir seanslık bir işlem değildir, birkaç seans ile uygulanır” diye konuştu.

Genel olarak kadınlar tercih etse de erkeklerin de bu tedavi yöntemini kullandığına değinen Dr. Sarybaeva, erkeklerin kırışıklıktan ziyade kellik konusunda saç bölgesine PRP, halk arasında gençlik aşısı olarak adlandırılan, hialoronik asit, kollajen, peptit, aminoasit ve vitaminler içeren hazır kokteyl uygulamaları gibi yöntemleri tercih ettiğini söyledi.

“İğneyle yapıldığı için bir miktar ağrılı olabilir”

Mezoterapinin, kırışıklıklara karşı çoğunlukla yüz, boyun ve el bölgesine çoklu tarzda 1,5-2 cm ara ile çoklu iğne uygulanması olduğunu söyleyen Dr. Sarybaeva, “Ameliyatsız bir işlem ancak bir miktar acılı, ağrılı olabilir çünkü ilaç, cilt altına direkt iğne aracılığı ile uygulanır” dedi.

“İğne izleri yaklaşık 30 dakika sonra geçiyor”

İğne izleri 30 dakika gibi kısa bir zaman diliminde kayboluyor. Yaklaşık 5-6 seanslık uygulama ardından yılda 1-2 defa aşı yaptırmanın elde edilen sonucu koruduğunu söyleyen Dr. Sarybaeva, şu ifadeleri kullandı:

“İşlemler esnasında hastanın konforu sağlanmaya yönelik uyuşturma yapılıyor, ancak yine de bir miktar ağrı olabiliyor. Bazı hastalar farklı bir ameliyat esnasında da ilk seans uygulamasını yaptırabiliyor. Ameliyat esnasında da uygulandığında ilk işlemi acısız bir şekilde gerçekleştirmiş olabiliyorlar. İşlem gerçekleştirildikten sonra iğne noktalama izleri yaklaşık 30 dakika sonra normale dönüyor. Bu işlem seans olarak yapılıyor. Bir seansta sonuç beklenmemelidir. 12-14 gün arayla işlem gerçekleştirilebiliyor. Etkin sonuç almak için en az 3-4 seans yapmak gerekebiliyor.”