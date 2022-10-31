Gümüşhane’nin içerisinde yüzlerce yıllık ağaçları bulunan canlı ağaç müzesi Örümcek Ormanlarının sonbahardaki eşsiz manzarasını görmek isteyen doğaseverler bölgeye akın etti.

Gümüşhane’nin içerisinde yüzlerce yıllık ağaçları bulunan canlı ağaç müzesi Örümcek Ormanlarının sonbahardaki eşsiz manzarasını görmek isteyen doğaseverler bölgeye akın etti.

Gürül gürül akan dereleri, şelaleleri, temiz havası ve eşsiz manzaralarıyla sonbahar mevsiminde binbir renge bürünen alanda her yıl yapılan sonbahar yürüyüşü bu yıl rekor katılımla gerçekleştirildi.

Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa’nın ez uzun köknarları, Balkanların, Kafkasların ve Türkiye’nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanlarında gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 320 doğasever katıldı.

Tabiat anıtı olarak tescillenmiş 400 yaşın üzerinde ladin ve köknar ağaçlarının olduğu, Çıkrıkdüzü, Güvende yaylaları ile Kabaktepe Şehitliği güzergahında bulunan alanda doğaseverler ilk olarak Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkını ziyaret etti.

Yollara halı gibi serilen ağaç yapraklarının üzerinde yürüyen, dik yamaçları yararak vadilerden akan derelerden geçen ve eşsiz manzara eşliğinde 14 kilometre boyunca molalar vererek yürüyen sporcular labirenti andıran patikaları, hırçın yamaçları, şelaleleri, endemik bitki çeşitliliğini ve bünyesinde bulundurduğu çok sayıdaki farklı ağaç türlerinin oluşturduğu şöleni görme fırsatı buldu.

Kalabalık olması nedeniyle düz bir parkur seçilen etkinlikte katılımcılar yürüyüş boyunca sık sık durarak sonbahar mevsiminde binbir renge bürünen, yeşilin, sarının, kahverenginin ve kırmızının tüm tonlarının hakim olduğu coğrafyayı fotoğrafladı.

Etkinliğin ardından ilçe merkezinde Kürtün Belediyesinin düzenlediği şenliğe katılan doğaseverler çalan kemençe eşliğinde horon oynayarak günün yorgunluğunu attı.

“Ağaçların dökülen yaprakları yolları adeta halıya çevirdi”

Etkinliğe katılan doğaseverlerden Furkan Şekerli sonbaharın bütün renklerini burada gördüklerini belirterek, “Çok güzel bir coğrafyadayız. Güzel bir sonbahar bir etkinlik oldu bizim için. Ağaçların dökülen yaprakları yolları adeta halıya çevirdi. Bu bölgedeki coğrafyanın en güzel yerlerinden birisi Örümcek Ormanları. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

“Yürümek istemeseniz bile araçla geçtiğiniz yerlerdeki duraklarda buranın tüm manzarasını izleyebilirsiniz”

Bölgenin tanıtımına dronla çektiği görüntülerle büyük katkı sağlayan isimlerden olan Serkan Özdemir ise “Ben yılın 12 ayı memleketim Kürtün’ü görüntüleyerek sosyal medya hesaplarımdan paylaşarak tanıtmaya çalışıyorum. Örümcek Ormanları sonbahar döneminde çok güzel oluyor. Paylaşımlarımdan sonra bana çok soran oluyor nasıl gideriz diye. Tüm misafirlerimize burayı tavsiye ediyorum. Yolları asfalt ve beton yoldur. Yürümek istemeseniz bile araçla geçtiğiniz yerlerdeki duraklarda buranın tüm manzarasını izleyebilirsiniz. Herkesi Örümcek Ormanlarına bekliyorum” diye konuştu.

“Gümüşhane şehir merkezi çok albenisi olan bir yer değil ama dağlarında çok güzel alanları var”

Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Osman Yılmazer de “Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Örümcek Ormanları yürüyüşünde üniversiteyi yeni kazanmış öğrencilerimizle tekrar burada buluştuk. Yurtlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize Gümüşhanemizin turizm merkezleriyle buluşturuyoruz. Öğrencilerimizde çok memnun kalıyor, Gümüşhane’yi tanıma fırsatı buluyorlar. Gümüşhane şehir merkezi çok albenisi olan bir yer değil ama dağlarında çok güzel alanları var. Gümüşhane’nin güzelliklerini ve zengin turizm alanlarını öğrencilerimize göstermeye çalışıyoruz. Güzel bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.

“Geçtiğimiz yıl aynı parkura 15 gün önce gelmiştik”

Örümcek Ormanlarındaki sonbahar yürüyüşlerinde ilk başlarda 12 kişi olduklarını hatırlatan GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise “GÜDAK, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile 320 kişilik bir grupla Kürtün Örümcek Ormanlarını gezdik. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Her yıl tekrarladığımız bu yürüyüşü bu aylarda yapıyoruz. Yaprakların dönüşümü nedeniyle bu bölgede renk cümbüşü yaşanıyor. İstediğimizi bulduk. Bu yıl doğa çok güzeldi. Yerde gazeller ve renkler harikaydı. Yürüyüş parkurunu küçük kardeşlerimiz için kolay seçtik, rampası yoktu. 5 saatte tamamladık 14 kilometrelik parkuru. Geçtiğimiz yıl aynı parkura 15 gün önce gelmiştik. Takip ediyoruz sürekli burayı. Renk oluşumu gerçekleşince o zamanlar geliyor” dedi.

“Bugün rekor kırarak 320 kişiye ulaştık”

Son 4 yıldır Örümcek Ormanları yürüyüşlerinin 150 katılımcı üzerinde olduğunu dile getiren Akbulut, “Bugün rekor kırarak 320 kişiye ulaştık. Herkes çok memnundu. Gümüşhaneli olmayanlar çoğunluktaydı. Şehrin tanıtımı için bu etkinliklerimiz önemli. Kürtün Belediyesinin şenliğine Belediye Başkanımız misafir etti, yemek ikram etti. Yemekten sonra arkadaşlarımızla birlikte konser alanında çalan kemençe eşliğinde horon oynadık. Belediye Başkanımız Enver Şen’e bu jesti için teşekkür ediyoruz” dedi.