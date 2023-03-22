Zonguldak’ta gerçekleştirilen Genel Ticaret Günleri’ne davet edilen Essen Belediye Başkanı Thomas Kufen, ZONSİAD’a teşekkür mektubu gönderdi.

Zonguldak’ta 18-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Genel Ticaret Fuarı’na davet edilen ancak işlerinin yoğunluğu sebebiyle katılamayan Essen Belediye Başkanı Thomas Kufen. ZONSİAD’a teşekkür mektubu gönderdi. Kufen, mektubunda etkinlikte gelecek vaat eden bağlantılar edinildiği temennilerini dile getirerek şöyle dedi:

"18-19 Mart tarihleri arasında Zonguldak’ta düzenlenen Ticaret Fuarı’na davetiniz için teşekkür ederim. Maalesef ki ivedi görev yükümlülüklerimden mütevellit Ticaret Fuarı’na iştirak edemedim. Mamafih başarılı bir fuar geçirdiğinizi, güzel görüşmeler gerçekleştirip, gelecek vaat eden bağlantılar edindiğinizi umuyorum."

ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu da Essen Belediye Başkanı Kufen’e teşekkür ederek, "Thomas Küfen Esen Belediye Başkanına çok teşekkür ediyoruz. Fuar çalışmalarına eşlik edecekti. Ancak işlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamadığından bir mektup gönderdiler. Çok teşekkür ediyorum. Essen Belediye Başkanı ile ilişkilerimizi güçlendiren bizi tanıştıran Almanya ziyaretini dolu dolu geçiren ve Almanya’daki Türk iş insanları ile bizi buluşturan Almanya ile Çaycuma arasındaki köprüyü güçlendiren ve ticari faaliyetlere başlattıran Almanya Çaycumalılar Derneği ve yönetimine, Başkanı Tuncay Karalıoğlu aynı zamanda da Muhammet Balaban beye de çok teşekkür ediyorum. Bu birliktelik de onların da çok katkısı var" diye konuştu.