İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram görevine başladı. Doç. Dr. Bayram, İzmirli yurttaşlara kaliteli sağlık hizmetinin yanı sıra koruyucu sağlık hizmetini de en iyi şekilde vermenin en büyük amaçları olduğunu söyledi.

Bir asrı aşkın süredir İzmir’de sağlık hizmeti veren Türkiye’nin ilk ve tek belediye hastanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nde, Başhekim Doç. Dr. Başak Bayram göreve başladı. Hastanenin bugüne dek kente çok büyük emek ve hizmet verdiğini belirten Doç. Dr. Başak Bayram, “Eşrefpaşa Hastanesi, gerek Covid-19 pandemisinde gerekse mobil hastanesiyle deprem alanında önemli görevler aldı. Biz de aldığımız bayrağı daha yukarı taşıyıp Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın hedefleri doğrultusunda bu şehrin tüm insanlarının sağlığına katkı sağlamak, sağlıklı şehir olma hedefine destek olmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Yeni hizmet binamızla da birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi; ameliyathaneleri, yeni yoğun bakım ünitesi, doğumhanesi, yeni acil servisi ile daha kaliteli sağlık hizmeti sunacak bir yapı haline gelecek. Bu şehrin insanları için kaliteli sağlık hizmetinin yanında koruyucu sağlık hizmetini en iyi şekilde vermek en büyük amacımız” dedi.

Doç. Dr. Başak Bayram kimdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ihtisas yapan Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Başak Bayram, uzmanlığını 2008 yılında aldı. Mecburi hizmetini Çanakkale Devlet Hastanesinde tamamlayan Bayram, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 2014 yılında acil tıp alanında yardımcı doçent unvanını alan Bayram, 2017 yılında ise doçent oldu. 2023 yılının şubat ayına kadar Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Başak Bayram, bir süre Azerbaycan’da Dünya Sağlık Örgütü’nün projesinde çalıştı. Bayram, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği görevinden önce Kocaeli Şehir Hastanesinin acil tıp kliniğinde hizmet verdi.