İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Evde Bakım Hizmet Birimi 1,5 senede 18 bin hastayı evinde tedavi etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nin Evde Sağlık Hizmeti Türkiye’ye örnek oldu. 1,5 yıl içinde sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan 18 bin hasta evinde tedavi edildi. Kent merkezinin yanı sıra Kemalpaşa Armutlu, Bayraklı, Ödemiş, Tire ve Karaburun’da da hizmet birimleri açan Eşrefpaşa Hastanesi, verdiği ücretsiz sağlık hizmetiyle hem hastaların ayağına giderek tedavilerini üstleniyor hem de kan tahlilinden reçete yazımına, kadar her konuda bir sosyal güvence aramaksızın ücretsiz destek veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman vatandaşın yanında olmasının gururu içerisinde olduklarını dile getiren Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Öner Özer, “Evde Bakım Hizmetleri 1,5 seneden beri 30 ilçede ihtiyacı olan vatandaşımıza hizmet vermekte. Bu hizmet çerçevesinde takipte olan hasta sayımız 2 bin 800 civarında. Birebir yaptığımız ev ziyaretleri ise 18 binin üzerinde. Yaklaşık 15 kişilik bir mobil ekibimiz, 40 kişilik saha ekibimizle birlikte vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu hizmet çerçevesinde diş tedavisi de yapıyoruz” dedi.

Evde Bakım Ekibi doktor, hemşire, acil tıp teknisyeni, sosyal hizmetler uzmanı, psikolog, diyetisyen, diş hekimi ve fizyoterapistten oluşuyor. Evde Bakım Hizmeti için detaylı bilgi 153 numaralı telefondan alınabiliyor.