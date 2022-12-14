İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile Eşrefpaşa Hastanesindeki sağlık hizmetleri başta evde bakım eğitimi ve cihaz destekleriyle daha ileri boyuta taşınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile Eşrefpaşa Hastanesindeki sağlık hizmetleri başta evde bakım eğitimi ve cihaz destekleriyle daha ileri boyuta taşınacak.

1907 yılında kurulan ve 1950 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesinin bünyesine katılan tarihi Eşrefpaşa Hastanesi, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları ile iş birliği protokolü imzaladı. Eşrefpaşa Hastanesinin sağlık hizmetlerini başta evde bakım eğitimi ve cihaz desteğiyle daha ileri boyuta taşıyacak örnek işbirliği protokolü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Erhan Bulutçu tarafından imzalandı. İmza töreninde Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kadir Devrim Demirel, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcıları Yavuz Uçar, Arif Kutsi Güder ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir Koordinatörü Prof. Dr. Emrah Alper de hazır bulundu. Protokol çerçevesinde ekipman ve dijital program desteğinin yanı sıra Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Eşrefpaşa Hastanesi’nin talep ettiği meslek içi eğitim hizmetleri de verilecek.

Birliktelik bize güç katacak

Gurur duydukları bir işe daha imza attıklarını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Ekibimizle yakın ilişkiler kurulmasından çok mutluyuz. Tarihi Eşrefpaşa Hastanesi ile ülkemizin önemli sağlık vakfı olan Vehbi Koç Sağlık Vakfı arasındaki bu işbirliğini fazlasıyla önemsiyoruz. Bu birliktelik bize güç katacak. Kentlilere hayırlı olsun” dedi.

Evde sağlık hizmetlerini ileri boyuta taşıyacağız

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Vehbi Koç Sağlık Vakfı Kuruluşları olarak İzmir’de bir adım atmak istediklerini ifade eden Erhan Bulutçu ise “Artı değerlerimizi sağlık eğitimine ve araştırmalara ayırdık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında bizler Eşrefpaşa Hastanesi ile yaptığımız işbirliğiyle sosyal sorumluluk projemizi başlatmayı hedefledik. Günümüzün dijitalizasyonu, Telemedicine ile evde sağlık hizmetlerini ileri bir boyuta geçirebileceğiz” diye konuştu.

İlk destek mamografi cihazı

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Kadir Devrim Demirel de işbirliği protokolünün kapsamını şu sözlerle dile getirdi: “Vehbi Koç Vakfı Sağlık Sağlık Kuruluşları İzmir’de ilk defa sağlık yatırımlarına sosyal sorumluluk projesiyle başlıyor. Eşrefpaşa Hastanesi’yle dayanışma içerisinde geliştirilecek bu iş birliği hastanemiz adına bir güç meşalesi. Bizler bu iş birliğinin mutluluğu içerisinde hemşehrilerimize her zaman daha iyi hizmet vermek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vakıf iş birliği kapsamında cihaz, eğitim desteği, dijital program desteği verecek. Buradan hastalarımıza ilk ekipman desteğinin önemli ihtiyaçlardan biri olan mamografi cihazı olacağını söyleyebilirim.”

Yıllar sonra sıra arkadaşları İzmir için imza attı

İş birliği protokolü kapsamında kente gelen Erhan Bulutçu ile Başkan Tunç Soyer arasında mutlu bir karşılaşma da yaşandı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda aynı sınıfta olan iki arkadaş kent için önemli bir işe yine yan yana oturarak imza attı. İlkokuldan sonra hiç görüşmediklerini belirten Başkan Soyer, “Aynı sıradaydık. Beş yıl boyunca bir arada oturduk. Yıllar sonra İzmir için bir araya geldik. Arkadaşımı bu görevde görmek beni gururlandırdı. Bu işbirliği hem İzmir hem de benim için unutulmaz bir anı olacak” dedi.