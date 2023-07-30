İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, hizmet ağını genişleterek akupunktur ve hipnoz tedavisine başladı. Hastaların tedavi sürecini tamamlayıcı nitelikte uygulamaların olduğu poliklinikler randevuyla hizmet verecek. Vatandaşlar, özel hastanelere oranla daha düşük olan Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ücretleri ödeyerek tedavi olabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi hizmet ağını genişletti. Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırmasıyla Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) birimi kuruldu. Bakanlıktan eğitim alan uzman doktorlar, GETAT biriminde binlerce yıllık geçmişi olan ve Batı tıbbıyla entegre olmuş akupunktur ve hipnoz polikliniğinde tedaviye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden tebliğlerle belirlenen ücret karşılığında hizmet verecek poliklinikte vatandaşlar, özel hastanelere göre çok daha uygun fiyata tedavi olabilecek.

“Medikal tıbbının tedavisine tamamlayıcı bir destek”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde akupunktur tedavisi uygulayan Uzman Doktor Seda İrer, “GETAT ünitesi Sağlık Bakanlığı’nın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’nde geçen akupunktur uygulamalarını gerçekleştireceğimiz bir ünite. Akupunktur, vücuttaki belli noktaları iğneler yoluyla uyararak tedavinin yapıldığı bir uygulama. Öncelikli olarak kişiyle ön görüşme yoluyla yöntemden fayda görüp görmeyeceği ve kaç seans tedavi görmesi gerektiğine karar veriliyor. Yaklaşık bir saate varan seanslar yapılıyor. Kendi medikal tıbbının yanı sıra tamamlayıcı bir destek olarak sürecin devam ettiği bir uygulama” diye konuştu.

“Akupunktur sigarayı bırakmada destek tedavisi olarak uygulanıyor”

İrer, akupunkturun yönetmeliğin belirttiği belirli hasta gruplarında uygulandığını belirterek, “Baş ağrıları, kas iskelet sistemi ağrıları, sindirim sistemi sorunları, uykusuzluk, anksiyete ve kaygı gibi problemlerde uygulanabiliyor. Obezite ve kilo verme, sigarayı bırakma gibi durumlarda sorun yaşayan hastalar için destek tedavisi olarak da kullanılabiliyor. Çok başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Ayrıca kronik hastalığı olan kişilerin yaşam kalitelerini ve genel iyilik hallerini arttırmak için de uygulanabiliyor. Yüz güldürücü sonuçlar elde ediliyor. Bizler de Eşrefpaşa Hastanesi hekimleri olarak bu hizmeti verebilmekten çok mutluyuz” dedi.

“İzmir için güzel bir kazanç”

Eşrefpaşa Hastanesi’nde fizik tedavi uzmanı olarak çalışan Uzman Doktor Ayşegül Tubay, “Sağlık Bakanlığı uzun süren hipnoz eğitimleri veriyor. Bunun sonucunda hipnoz uygulayıcısı olabiliyorsunuz. Hipnoz, hastanın gözlerini kapatarak bazı konularda imgelemeyi sağlamasına destek olan bir uygulamadır. Derinlerde bulunan mevcut bilgilerin yeniden işlenmesini sağlar. Travma tedavisinde de kullanılarak hastanın önündeki ciddi blokajları kaldırmaya fayda sağlıyor. Hastanemiz ve İzmir için güzel bir kazanç oldu” dedi.

Randevu sistemiyle hizmet verecek

Akupunktur ve hipnoz tedavisi için randevu almak gerekiyor. Tedavi planı hekimler ile ön görüşme yapılarak belirleniyor. Eşrefpaşa Hastanesi’nin ilk kayıt biriminden gereken bilgiye ulaşılabiliyor.