Konya’nın Beyşehir ilçesinde, UNESCO’nun dünya kültür mirası geçici listesinde bulunan ve Türkiye’nin en çok ziyaret edilen tarihi mekanları arasında yer alan tarihi Eşrefoğlu Camisi Kurban Bayramı tatilinde 19 bin 511 kişi tarafından ziyaret edildi.

Eşrefoğlu Camisi’ni Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatil döneminde toplam 19 bin 511 kişi ziyaret etti. Beyşehir İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, 24 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük kurban tatili günler içerisinde caminin en çok ziyaret edildiği gün olan 30 Haziran günü tarihi mekanı 4 bin 62 kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Tarihi camiyi 24 Haziran’da bin 333, 25 Haziran’da bin 511, 26 Haziran’da bin 343, 27 Haziran’da bin 217, 28 Haziran’da bin 664, 30 Haziran’da 4 bin 062, 1 Temmuz’da 3 bin 788 ve 2 Temmuz’da ise 3 bin 078 kişi ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından daimi listeye alınması yönünde çalışmaların yürütüldüğü Eşrefoğlu Camisi’ne yerleştirilen dijital ölçüm cihazı sayesinde tarihi mekanın ziyaretçi istatistikleri belirleniyor. Ölçüm cihazıyla camiye gelenlerin sayısı aylık, haftalık ve günlük olarak ölçülebiliyor. Tarihi camide ölçüm cihazının yerleştirilmesiyle ilk ziyaretçi sayısal verileri 2022 yılının Temmuz ayından bu yana alınmaya başlandı.