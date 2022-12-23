Şehitkamil Belediyesi tarafından 25 Aralık Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde sevilen sanatçı Eşref Ziya Terzi sahne aldı. Yoğun ilgi gören konserde Eşref Ziya Terzi, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 25 Aralık Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde sevilen sanatçı Eşref Ziya Terzi sahne aldı. Yoğun ilgi gören konserde Eşref Ziya Terzi, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü ve KAGEM iş birliğinde 25 Aralık Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Eşref Ziya Terzi konseri yoğun ilgi gördü. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Eşref Ziya Terzi konseri, çok sayıda hayranı tarafından ilgiyle takip edildi. Geçmişten günümüze uzanan geniş bir seçki seslendiren Eşref Ziya, birbirinden güzel eserlerle dinleyenlere unutulmayacak anlar yaşattı. Sevilen sanatçıya eşlik eden dinleyenler, cep telefonlarının ışıklarını yakarak salonda görülmeye değer bir atmosfer oluşturdu. Büyük bir dikkatle takip edilen konser, Eşref Ziya Terzi hayranlarının ayakta alkışlarıyla sona erdi. Konser sonunda Eşref Ziya Terzi’ye çiçek takdiminde bulunuldu.

“Gaziantep’te olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum”

Düzenlenen konser sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan sevilen sanatçı Eşref Ziya Terzi, “Öncelikle tüm Gaziantepli hemşerilerimizin Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim, bizlere bir daha böyle acı günler yaşatmasın diyorum. Gaziantep’te olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Bugün bizleri sizlerle bir araya getiren Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı da sizlere de yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. ,