Alanya Belediyesi’nin Hacet Mahallesi’nde şehir içi trafiği rahatlatmak için Eşref Kahvecioğlu Caddesi’nde başlattığı çalışma tamamlandı ve cadde çift yön olarak trafiğe açıldı.

Alanya Belediyesi’nin Hacet Mahallesi’nde şehir içi trafiği rahatlatmak için Eşref Kahvecioğlu Caddesi’nde başlattığı çalışma tamamlandı ve cadde çift yön olarak trafiğe açıldı.

Alanya Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü yol çalışmalarının yanısıra, şehir merkezinde trafik yoğunluğu yaşanan cadde ve kavşaklarda çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarla Hacet kavşağındaki trafik yoğunluğunu azaltmak için Eşref Kahvecioğlu Caddesi Karagöz Taksi Durağı’na kadar çift yönlü olarak düzenlendi ve trafiğe açıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Şu an en fazla trafik yoğunluğu yaşanan Hacet kavşağında trafiği rahatlatmak için 25 metreli yoldan Eşref Kahvecioğlu Caddesi’ni çift yön olarak trafiğe açtık. 25 metreli yolun trafik yükünü Hacet kavşağına gelmeden hafifletmek istiyoruz. Bu şekilde şehir merkezimizin trafik yoğunluğunu azaltmak için merkezden çevre yoluna, çevre yolundan merkeze ulaşımı sağlayan ana arter ve kavşaklarda çalışmalarımız devam edecek” dedi.