S.S. Besni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

S.S. Besni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde 28 yıldır bu görevi yürüten mevcut Başkan Eşref Göksel güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Kongrede Divan Başkanlığı’na Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Abuzer Aslantürk seçilirken katip üyeliklerine, İsmat Nergiz ve Hayati İşitmen oldu.

Yeniden başkan seçilen Eşref Göksel, kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.