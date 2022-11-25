AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır" dedi.

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır" dedi.

Balcı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayasıyla basın açıklaması yaptı.

Balcı, "Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik.2003 yılında aile mahkemelerini biz kurduk.2004 yılında Anayasa’ya kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir maddesini biz getirdik.2005 yılında Türk Ceza Kanunu ile ‘töre’ ve ‘namus’ nedeniyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç çerçevesine aldık, TCK’da aile içi şiddet ve cinsel suç tanımını biz yaptık.2010 yılında kadın-erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirerek “pozitif ayrımcılık” ilkesini Anayasa’da düzenledik" diye konuştu.

Başkan Esra Özbek Balcı tarafından yapılan basın açıklamasında, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de yer aldı.