Espiye Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından Pakistan’a yönelik başlatılan yardım kampanyasına 100 koli gıda ile yardımda bulundu. Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, “Pakistan’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Pakistan’daki sel afetinin ardından AFAD koordinesinde ülkeye gönderilen yardımlara Giresun’un Espiye Belediyesi de 100 koli gıda ile destek verdi.

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