Tepebaşı Belediyesi’nin birinci nesil Remourban projesi çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye’de ilk defa akıllı ve elektrikli modellerin 2018’den itibaren kullanıldığı ‘Paylaşımlı Bisiklet Sistemi’ ESPEDAL, kent halkına bisiklet hizmeti vermeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin birinci nesil Remourban projesi çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye’de ilk defa akıllı ve elektrikli modellerin 2018’den itibaren kullanıldığı ‘Paylaşımlı Bisiklet Sistemi’ ESPEDAL, kent halkına bisiklet hizmeti vermeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Türkiye’deki ilk ve tek akıllı şehir projesi Remourban kapsamında 2018 yılında kent halkının kullanımına sunulan, yine Türkiye’de ilk defa akıllı ve elektrikli modellerin yer aldığı ‘Paylaşımlı Bisiklet Sistemi’ ESPEDAL ile Eskişehirlilere sağlıklı ve alternatif bir ulaşım modeli sağlanıyor. ESPEDAL sistemi ile 30 elektrikli ve akıllı bisiklet hizmet veriyor. Bisikletlere, Tepebaşı Belediyesi Ana Hizmet Binası, Melih Savaş Yaşam Köyü, Espark AVM önü ve Güllük Mahalle Muhtarlığı önünde bulunan istasyonlardan ulaşılabiliyor.

Öğrenci dostu Tepebaşı’ndan ESPEDAL ile Türkiye’nin en uygun fiyatı

ESPEDAL mobil uygulaması ile sisteme üye olma, kiralama, bisikletlerin ve istasyonların harita üzerinde görüntülenmesi, bakiye yükleme gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Öğrenci dostu Tepebaşı’nın paylaşımlı bisiklet sistemi, Türkiye’nin en uygun fiyatı ile hizmet veriyor. Ücretsiz şekilde üye olunan ESPEDAL ile bisikletler saatlik 2 TL ücret karşılığında kullanılabiliyor. Vatandaşlar, ESPEDAL mobil uygulamasını telefonlarına Play Store üzerinden indirebiliyor.