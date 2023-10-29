Espark Alışveriş Merkezi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen ‘Cumhuriyet’in Çocukları’ isimli defile vatandaşların beğenisini topladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü ülkenin her tarafında olduğu gibi Eskişehir’de de coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim’e özel bir etkinlik düzenleyen Espark AVM, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel çocuk defilesiyle izleyenleri tarihi bir yolculuğa çıkarttı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği ‘Cumhuriyet’in Çocukları’ isimli defile, çocuk modasının bir asırlık değişimini yansıttı. Eksi 1’inci kattaki etkinlik alanında gerçekleştirilen etkinlikte her 10 yıla ait kıyafetler sergilendi ve Cumhuriyet’in kurulduğu döneme ait bilgiler verildi. Döneme uygun dans gösterilerinin de yapıldığı etkinlik Eskişehirliler tarafından ayakta alkışlandı. Etkinlik bitiminde bayraklar ve balonlar eşliğinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.